На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото)
На Звіринецькому кладовищі в Києві на могилі народної артистки України Ніни Матвієнко нарешті усунули помилку в даті смерті, яка нещодавно викликала активне обговорення у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на OBOZ.UA, чий кореспондент побував на місці поховання артистки.
Як зараз виглядає могила Ніни Матвієнко
Пам’ятник виконавиці зроблено зі світлого мармуру. Він оздоблений чорною квітковою орнаментикою, а над портретом співачки у вінку встановлено різьблений хрест.
Втім, судячи з фото, помилку у даті виправили лише частково. Римську цифру "VII" (липень), яка була вказана помилково, просто замалювали, замість того щоб замінити її на правильну "X" (жовтень).
Як виглядає могила Ніни Матвієнко (фото: obozrevatel.com)
У результаті підпис під ім’ям співачки тепер має вигляд: "1947.10/Х - 2023.8/".
Кінцеві цифри так і не були дописані.
Поки невідомо, чи буде дату виправлено остаточно, аби вона повністю відповідала реальності.
Як виглядає могила Ніни Матвієнко (фото: obozrevatel.com)
Нагадаємо, Ніна Митрофанівна померла 8 жовтня 2023 року, за два дні до свого дня народження.
За словами доньки співачки Тоні Матвієнко, народна артистка тривалий час боролася з важкою хворобою - рак було виявлено близько чотирьох років тому.
Останні місяці свого життя виконавиця провела в лікарні, де проходила лікування та кілька операцій.
11 жовтня 2023 року у Національній філармонії України в Києві відбулося прощання з легендарною співачкою.
Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Напередодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі відбулося всенічне читання псалтиря.
У день похорону було проведено заупокійну літургію та панахиду, після чого родина, друзі, колеги та численні шанувальники мали змогу віддати останню шану артистці.
Ніну Матвієнко поховали на Звіринецькому кладовищі в Києві.
