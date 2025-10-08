ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото)

Середа 08 жовтня 2025 14:08
UA EN RU
На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото) Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Автор: Іванна Пашкевич

На Звіринецькому кладовищі в Києві на могилі народної артистки України Ніни Матвієнко нарешті усунули помилку в даті смерті, яка нещодавно викликала активне обговорення у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OBOZ.UA, чий кореспондент побував на місці поховання артистки.

Як зараз виглядає могила Ніни Матвієнко

Пам’ятник виконавиці зроблено зі світлого мармуру. Він оздоблений чорною квітковою орнаментикою, а над портретом співачки у вінку встановлено різьблений хрест.

Втім, судячи з фото, помилку у даті виправили лише частково. Римську цифру "VII" (липень), яка була вказана помилково, просто замалювали, замість того щоб замінити її на правильну "X" (жовтень).

На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото)Як виглядає могила Ніни Матвієнко (фото: obozrevatel.com)

У результаті підпис під ім’ям співачки тепер має вигляд: "1947.10/Х - 2023.8/".

Кінцеві цифри так і не були дописані.

Поки невідомо, чи буде дату виправлено остаточно, аби вона повністю відповідала реальності.

На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото)Як виглядає могила Ніни Матвієнко (фото: obozrevatel.com)

Нагадаємо, Ніна Митрофанівна померла 8 жовтня 2023 року, за два дні до свого дня народження.

За словами доньки співачки Тоні Матвієнко, народна артистка тривалий час боролася з важкою хворобою - рак було виявлено близько чотирьох років тому.

Останні місяці свого життя виконавиця провела в лікарні, де проходила лікування та кілька операцій.

11 жовтня 2023 року у Національній філармонії України в Києві відбулося прощання з легендарною співачкою.

На пам’ятнику Ніни Матвієнко виправили помилку: як тепер виглядає могила (фото)Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

Напередодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі відбулося всенічне читання псалтиря.

У день похорону було проведено заупокійну літургію та панахиду, після чого родина, друзі, колеги та численні шанувальники мали змогу віддати останню шану артистці.

Ніну Матвієнко поховали на Звіринецькому кладовищі в Києві.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Нина Матвиенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи