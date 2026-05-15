ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото)

14:20 15.05.2026 Пт
2 мин
Пара подтвердила будущее пополнение после появления модели с округлым животиком на Каннском кинофестивале
aimg Иванна Пашкевич
Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото) Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Барбара Палвин и Дилан Спроус подтвердили, что ждут первенца. После появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где модель засветила округлый живот, пара официально объявила о беременности в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-пост супругов.

Больше интересного: Беременная Соломия Витвицкая рассекретила пол ребенка: трогательное видео

14 мая пара опубликовала совместную stories из Канн, на которых Палвин позировала в нежном светло-голубом платье и держала руку на животе, стоя рядом с мужчиной в классическом смокинге.

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото)Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: Getty Images)

Впоследствии в сети появилась еще одна серия снимков. Среди них было и ультразвуковое фото будущего ребенка, на котором малыш, кажется, "делает" рок-н-рольный жест.

Будущие родители повторили этот жест на камеру, добавив объявлению легкой и шутливой атмосферы.

Барбара Палвин и Дилан Спроус ждут первенца (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Что известно об отношениях Барбары Палвин и Дилана Спроус

История любви Барбары и Дилана началась в 2017 году. Они познакомились на одном из мероприятий, однако их отношения развивались не сразу.

После знакомства между ними было несколько месяцев паузы, а затем Спроус начал писать модели личные сообщения.

В 2019 году пара начала жить вместе. А в сентябре 2022-го актер сделал Палвин предложение во время кемпинга в Калифорнии.

Сама модель впоследствии называла этот момент неожиданным и одновременно очень романтичным.

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото)Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Свадьбу влюбленные сыграли 15 июля 2023 года в Венгрии, на территории семейного поместья Барбары.

Именно это место пара выбрала как особое для церемонии.

С тех пор Палвин и Спроус часто появляются вместе на светских событиях и поддерживают друг друга как в карьере, так и в личной жизни.

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями (фото)Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Еще больше интересного:

Инну Белень раскритиковали за внешний вид после родов: как она ответила

Гросу умилила признанием и новыми фото маленького сыночка: "Понимаю, какое это счастье"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дети Звёзды
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата