Модель Victoria's Secret Барбара Палвін та актор Ділан Спроус вперше стануть батьками (фото)

Барбара Палвін та Ділан Спроус підтвердили, що чекають на первістка. Після появи на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де модель засвітила округлий живіт, пара офіційно оголосила про вагітність у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-допис подружжя.

14 травня пара опублікувало спільну stories з Канн, на яких Палвін позувала у ніжній світло-блакитній сукні та тримала руку на животі, стоячи поруч із чоловіком у класичному смокінгу.

Барбара Палвін та Ділан Спроус (фото: Getty Images)

Згодом у мережі з’явилася ще одна серія знімків. Серед них було й ультразвукове фото майбутньої дитини, на якому малюк, здається, "робить" рок-н-рольний жест.

Майбутні батьки повторили цей жест на камеру, додавши оголошенню легкої та жартівливої атмосфери.

Барбара Палвін та Ділан Спроус чекають на первістка (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Що відомо про стосунки Барбари Палвін та Ділана Спроус

Історія кохання Барбари та Ділана почалася у 2017 році. Вони познайомилися на одному із заходів, однак їхні стосунки розвивалися не одразу.

Після знайомства між ними було кілька місяців паузи, а згодом Спроус почав писати моделі особисті повідомлення.

У 2019 році пара почала жити разом. А у вересні 2022-го актор освідчився Палвін під час кемпінгу в Каліфорнії.

Сама модель згодом називала цей момент несподіваним і водночас дуже романтичним.

Барбара Палвін та Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Весілля закохані зіграли 15 липня 2023 року в Угорщині, на території сімейного маєтку Барбари.

Саме це місце пара обрала як особливе для церемонії.

Відтоді Палвін і Спроус часто з’являються разом на світських подіях та підтримують одне одного як у кар’єрі, так і в особистому житті.

Барбара Палвін та Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)