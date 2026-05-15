Головна » Розваги » Шоу бізнес

Модель Victoria's Secret Барбара Палвін та актор Ділан Спроус вперше стануть батьками (фото)

14:20 15.05.2026 Пт
Пара підтвердила майбутнє поповнення після появи моделі з округлим животиком на Каннському кінофестивалі
aimg Іванна Пашкевич
Барбара Палвін та Ділан Спроус (фото: Getty Images)
Барбара Палвін та Ділан Спроус підтвердили, що чекають на первістка. Після появи на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де модель засвітила округлий живіт, пара офіційно оголосила про вагітність у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-допис подружжя.

14 травня пара опублікувало спільну stories з Канн, на яких Палвін позувала у ніжній світло-блакитній сукні та тримала руку на животі, стоячи поруч із чоловіком у класичному смокінгу.

Згодом у мережі з’явилася ще одна серія знімків. Серед них було й ультразвукове фото майбутньої дитини, на якому малюк, здається, "робить" рок-н-рольний жест.

Майбутні батьки повторили цей жест на камеру, додавши оголошенню легкої та жартівливої атмосфери.

Барбара Палвін та Ділан Спроус чекають на первістка (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Що відомо про стосунки Барбари Палвін та Ділана Спроус

Історія кохання Барбари та Ділана почалася у 2017 році. Вони познайомилися на одному із заходів, однак їхні стосунки розвивалися не одразу.

Після знайомства між ними було кілька місяців паузи, а згодом Спроус почав писати моделі особисті повідомлення.

У 2019 році пара почала жити разом. А у вересні 2022-го актор освідчився Палвін під час кемпінгу в Каліфорнії.

Сама модель згодом називала цей момент несподіваним і водночас дуже романтичним.

Весілля закохані зіграли 15 липня 2023 року в Угорщині, на території сімейного маєтку Барбари.

Саме це місце пара обрала як особливе для церемонії.

Відтоді Палвін і Спроус часто з’являються разом на світських подіях та підтримують одне одного як у кар’єрі, так і в особистому житті.

