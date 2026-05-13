Беременная Соломия Витвицкая рассекретила пол ребенка: трогательное видео

Соломия Витвицкая раскрыла пол ребенка

Телеведущая решила не устраивала громкую вечеринку гендер-пати, а узнать пол ребенка прямо на работе с коллегами. Для этого она подготовила небольшой фуршет и торт с начинкой, благодаря которому и станет известно, кто родится у Витвицкой.

"Несмотря на тревоги, мы все равно сегодня собираемся узнать, кто это - мальчик или девочка", - отметила Витвицкая на видео.

Соломия подчеркнула, что она и все ее знакомые и друзья были уверены, что телеведущая станет мамой девочки. Тем более, что у нее много крестниц-девочек.

"Для девочки мы уже имеем имя, а вот с мальчиком будет гораздо сложнее", - сказала она.

Затем телеведущая разрезала торт и показала голубую начинку. Таким образом у нее родится мальчик.

На новость в комментариях уже успел отреагировать ее жених и военный Алексей Ситайло.

"Юху! Спасибо, любимая!" - лаконично написал он.

Что известно о личной жизни Витвицкой

С 2024 года Соломия Витвицкая находится в отношениях с Алексеем Ситайло. До полномасштабной войны он возглавлял районный суд на Сумщине, а после вторжения присоединился к рядам ВСУ.

Пара знала друг друга и раньше, ведь время от времени виделась в общих компаниях, однако по-настоящему сблизилась уже во время большой войны.

14 февраля 2025 года, во время отдыха в Буковеле, Алексей сделал телеведущей предложение.

26 апреля 2026 года Витвицкая сообщила, что ждет первенца.

Телеведущая призналась, что новость о беременности стала для нее неожиданностью. Об этом она узнала уже на втором месяце, ведь сначала объясняла изменения в самочувствии восстановлением после операции.

По словам Соломии, самым тяжелым этапом был токсикоз, однако сейчас она чувствует себя значительно лучше. Она также отметила, что спокойно относится к беременности, даже несмотря на то, что впервые станет мамой в 45 лет.

Также ведущая рассказала, что о предстоящем пополнении они с женихом фактически узнали одновременно. Алексей предполагал это раньше, но подтверждение все равно стало сюрпризом для обоих.

Соломия Витвицкая и ее жених Алексей Ситайло (коллаж: РБК-Украина)