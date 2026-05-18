Международная федерация гимнастики сняла санкции с России и Беларуси в пяти видах спорта: что известно

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение полностью отменить ограничения для спортсменов из России и Беларуси, которые действовали с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Возвращение флага и гимна

Соответствующее решение руководящий орган организации утвердил на заседании в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Это означает, что российские и белорусские атлеты - как взрослые, так и юные - возвращаются на международную арену без ограничений. Они больше не будут соревноваться в нейтральном статусе: отныне им разрешено использовать национальную символику, флаги и гимны на всех турнирах под эгидой организации.

Возвращение представителей стран-агрессорок состоится во всех видах спорта, соревнования по которым проводятся под эгидой World Gymnastics:

спортивная гимнастика;

художественная гимнастика;

прыжки на батуте;

спортивная акробатика;

спортивная аэробика.

Первыми под собственными флагами выступят российские и белорусские акробаты и аэробисты - их старты запланированы на конец мая - начало июня. В конце июня к международным соревнованиям присоединятся батутисты и представительницы художественной гимнастики.

Контекст и позиция МОК

Собственное решение исполком World Gymnastics мотивировал недавними шагами Международного олимпийского комитета (МОК). В начале мая МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с Беларуси.

В то же время в отношении России подобных указаний от олимпийского комитета не было. Более того, МОК до сих пор настаивает на недопуске россиян под собственной символикой, в частности из-за допингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), по результатам которого санкции получили 300 российских спортсменов. Несмотря на это, Международная федерация гимнастики пошла дальше рекомендации МОК и полностью амнистировала обе страны.

Напомним, с начала 2024 года гимнасты из РФ и Беларуси выступали исключительно в "нейтральном" статусе, в котором также участвовали в отборе к Олимпиаде-2024 в Париже.

Капитуляция перед агрессорами

Гимнастика стала не единственным видом спорта, который капитулировал перед странами-агрессорами в мае.

Ранее аналогичное решение о полном снятии санкций приняла Международная федерация борьбы (UWW), а в апреле ограничения отменила руководящая федерация по водным видам спорта (World Aquatics).