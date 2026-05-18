ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Международная федерация гимнастики сняла санкции с России и Беларуси в пяти видах спорта: что известно

10:57 18.05.2026 Пн
2 мин
Спортсменам стран-агрессорок позволили вернуть флаги и гимны на мировую арену, проигнорировав действующие рекомендации МОК
aimg Андрей Костенко
Международная федерация гимнастики сняла санкции с России и Беларуси в пяти видах спорта: что известно Российские гимнасты снова будут слушать свой гимн (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение полностью отменить ограничения для спортсменов из России и Беларуси, которые действовали с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: Шаг навстречу агрессору? World Boxing изменила правила для белорусских спортсменов

Возвращение флага и гимна

Соответствующее решение руководящий орган организации утвердил на заседании в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Это означает, что российские и белорусские атлеты - как взрослые, так и юные - возвращаются на международную арену без ограничений. Они больше не будут соревноваться в нейтральном статусе: отныне им разрешено использовать национальную символику, флаги и гимны на всех турнирах под эгидой организации.

Возвращение представителей стран-агрессорок состоится во всех видах спорта, соревнования по которым проводятся под эгидой World Gymnastics:

  • спортивная гимнастика;
  • художественная гимнастика;
  • прыжки на батуте;
  • спортивная акробатика;
  • спортивная аэробика.

Первыми под собственными флагами выступят российские и белорусские акробаты и аэробисты - их старты запланированы на конец мая - начало июня. В конце июня к международным соревнованиям присоединятся батутисты и представительницы художественной гимнастики.

Контекст и позиция МОК

Собственное решение исполком World Gymnastics мотивировал недавними шагами Международного олимпийского комитета (МОК). В начале мая МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с Беларуси.

В то же время в отношении России подобных указаний от олимпийского комитета не было. Более того, МОК до сих пор настаивает на недопуске россиян под собственной символикой, в частности из-за допингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), по результатам которого санкции получили 300 российских спортсменов. Несмотря на это, Международная федерация гимнастики пошла дальше рекомендации МОК и полностью амнистировала обе страны.

Напомним, с начала 2024 года гимнасты из РФ и Беларуси выступали исключительно в "нейтральном" статусе, в котором также участвовали в отборе к Олимпиаде-2024 в Париже.

Капитуляция перед агрессорами

Гимнастика стала не единственным видом спорта, который капитулировал перед странами-агрессорами в мае.

Ранее аналогичное решение о полном снятии санкций приняла Международная федерация борьбы (UWW), а в апреле ограничения отменила руководящая федерация по водным видам спорта (World Aquatics).

Ранее WTA ответила на обвинения украинки в давлении из-за войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым