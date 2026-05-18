Головна » Розваги » Спорт

Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції з Росії та Білорусі у п'яти видах спорту: що відомо

10:57 18.05.2026 Пн
Спортсменам країн-агресорок дозволили повернути прапори та гімни на світову арену, проігнорувавши чинні рекомендації МОК
aimg Андрій Костенко
Російські гімнасти знову слухатимуть свій гімн (фото: Getty Images)
Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) ухвалив рішення повністю скасувати обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Читайте також: Крок назустріч агресору? World Boxing змінила правила для білоруських спортсменів

Повернення прапора та гімну

Відповідне рішення керівний орган організації затвердив на засіданні в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

Це означає, що російські та білоруські атлети – як дорослі, так і юні – повертаються на міжнародну арену без жодних обмежень. Вони більше не змагатимуться у нейтральному статусі: відтепер їм дозволено використовувати національну символіку, прапори та гімни на всіх турнірах під егідою організації.

Повернення представників країн-агресорок відбудеться в усіх видах спорту, змагання з яких проводяться під егідою World Gymnastics:

  • спортивна гімнастика;
  • художня гімнастика;
  • стрибки на батуті;
  • спортивна акробатика;
  • спортивна аеробіка.

Першими під власними прапорами виступлять російські та білоруські акробати й аеробісти — їхні старти заплановані на кінець травня – початок червня. Наприкінці червня до міжнародних змагань доєднаються батутисти та представниці художньої гімнастики.

Контекст та позиція МОК

Власне рішення виконком World Gymnastics мотивував нещодавніми кроками Міжнародного олімпійського комітету (МОК). На початку травня МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти обмеження з Білорусі.

Водночас щодо Росії подібних вказівок від олімпійського комітету не було. Щобільше, МОК досі наполягає на недопуску росіян під власною символікою, зокрема через допінгове розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), за результатами якого санкції отримали 300 російських спортсменів. Попри це, Міжнародна федерація гімнастики пішла далі за рекомендації МОК і повністю амністувала обидві країни.

Нагадаємо, з початку 2024 року гімнасти з РФ та Білорусі виступали виключно в "нейтральному" статусі, у якому також брали участь у відборі до Олімпіади-2024 у Парижі.

Капітуляція перед агресорами

Гімнастика стала не єдиним видом спорту, що капітулював перед країнами-агресорками у травні.

Раніше аналогічне рішення про повне зняття санкцій ухвалила Міжнародна федерація боротьби (UWW), а у квітні обмеження скасувала керівна федерація з водних видів спорту (World Aquatics).

Раніше WTA відповіла на звинувачення українки у тиску через війну.

