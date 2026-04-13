С флагами и гимнами: World Aquatics полностью вернула Россию и Беларусь в водные виды спорта

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение снять основные санкции с России и Беларуси. Теперь спортсмены из этих стран смогут выступать на международной арене под собственной символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное решение World Aquatics .

Конец "нейтрального" статуса

Решение федерации означает, что отныне российские и белорусские атлеты возвращаются к полноценным соревнованиям. Это касается не только индивидуальных заплывов, но и командных видов спорта, в частности водного поло и артистического плавания. До сих пор подобный уровень "амнистии" на взрослом уровне существовал только в таких видах спорта, как дзюдо и самбо.

Свое решение президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам объяснил стремлением к "мирным соревнованиям".

"За последние три года мы помогли понять, что конфликты могут оставаться вне спорта. Мы настроены обеспечить, чтобы бассейны оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе", - говорится в заявлении.

Условия для возвращения флагов

Несмотря на разрешение использовать национальную символику, World Aquatics выдвинула ряд требований к атлетам из РФ и Беларуси.

Допинг-контроль: спортсмены должны пройти не менее четырех последовательных проверок от Международного агентства по тестированию (ITA).

Проверка биографии: Подразделение добропорядочности (AQIU) будет тщательно изучать деятельность каждого атлета на предмет поддержки войны или связей с силовыми структурами.

Сейчас организация уже провела более 700 подобных скринингов.

Опасный прецедент

Послабление началось еще в феврале 2026 года, когда Европейская федерация возобновила права россиян на юниорском уровне. Теперь же World Aquatics пошла значительно дальше других международных объединений. Некоторые федерации (волейбол, фехтование) ослабляли санкции только на юношеском уровне, но до сих пор держат санкции на взрослом.