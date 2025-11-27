Международная федерация дзюдо вернула россиянам гимн и флаг: что это значит для украинских спортсменов

Россия возвращается под флагом

В четверг, 27 ноября, Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление национального представительства российских спортсменов.

Отныне они смогут выступать под государственным флагом, с гимном и полной национальной символикой - начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).

В организации заявили, что возвращение России должно "обогатить соревнования на всех уровнях", а решение принято с учетом принципов "справедливости, инклюзивности и уважения".

Как объяснили решение

В своем обращении IJF подчеркнула, что дзюдо базируется на ценностях мира и дружбы и не должно становиться инструментом политической борьбы.

"Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Решение восстановить полноценное национальное представительство отражает уверенность Международной федерации дзюдо в ее этических гарантиях, а также в силе и честности этого вида спорта", - говорится в заявлении.

Как будет действовать Украина

Это решение IJF фактически закрывает двери крупных соревнований для украинских спортсменов.

Напомним, что в мае 2025 года IJF сняла санкции с представителей Беларуси, позволив им выступать с официальной символикой.

В ответ на это сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира-2025, ссылаясь на приказ Министерства молодежи и спорта от 26 июля 2023 года. Он запрещает участие на соревнованиях с представителями России или Беларуси, если те официально представляют свои государства.

После этого начался отток дзюдоистов Украины за границу. Спортсмены меняли гражданство, объясняя это желанием выступать на крупных турнирах.

В частности бронзовый призер чемпионата мира, 21-летняя Елизавета Литвиненко в сентябре присоединилась к сборной Объединенных Арабских Эмиратов, в составе которой планирует выступить на Олимпиаде-2028.