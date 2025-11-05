ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Допуск россиян в водное поло: World Aquatics пошла вопреки рекомендациям МОК

Среда 05 ноября 2025 12:12
UA EN RU
Допуск россиян в водное поло: World Aquatics пошла вопреки рекомендациям МОК World Aquatics допустила россиян и белорусов к водному поло с 2026 года (фото: facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

С нового года мир водных видов спорта ждет противоречивое решение, ведь World Aquatics снимает последний запрет и открывает двери для "нейтральных" россиян и белорусов даже в командных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый документ организации World Aquatics.

Россиян и белорусов допустили к командным соревнованиям по водному поло

С 1 января 2026 года спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных командных турнирах по водному поло под нейтральным статусом.

Такое решение приняла World Aquatics, обновив правила участия атлетов из стран, вовлеченных в военные конфликты.

Что изменилось

Водное поло стало последним видом среди водных дисциплин, где отменили запрет для представителей России и Беларуси.

Отныне нейтральные атлеты смогут выступать не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах, включая артистическое плавание, прыжки в воду, плавание и водное поло.

Предыдущий запрет действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда World Aquatics отстранила спортсменов из этих стран от всех международных стартов.

В 2023 году организация частично изменила решение, позволив их участие под нейтральным статусом, однако только в индивидуальных соревнованиях.

Вопреки рекомендациям МОК

Допуск к командным турнирам противоречит позиции Международного олимпийского комитета.

МОК в 2023 году разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только индивидуально, без представления своих стран.

Какие ограничения остаются

"Нейтральные индивидуальные атлеты" из России и Беларуси смогут выступать только при соблюдении ряда условий:

  • без флага, гимна и любых национальных символов;
  • не находясь на службе в вооруженных силах или силовых структурах;
  • не выражая поддержки войне против Украины;
  • в полностью белом спортивном наряде без цветных элементов.

Кроме того, представителей правительства или госслужб этих стран не аккредитуют на соревнования, а турниры под эгидой World Aquatics не будут проходить на территории России или Беларуси.

Ранее мы писали, что спортивный суд признал "дискриминацией" отстранение россиян в настольном теннисе.

Также мы сообщали, что Украина может бойкотировать Паралимпиаду-2026 из-за восстановления прав россиян и белорусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место