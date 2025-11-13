70-летний профессор из Кропивницкого завоевал "серебро" на Суперкубке Испании по дзюдо
Юрий Кулешков, профессор Центральноукраинского национального технического университета (ЦНТУ), стал серебряным призером международного турнира по дзюдо среди ветеранов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу университета.
Турнир с более чем сотней участников
Масштабный турнир среди ветеранов, организованный клубом Koi Judo совместно с Валенсийской и Испанской федерациями дзюдо, проходил в городе Кастельон.
На татами сошлись более ста спортсменов из разных регионов Испании, а также представители Франции, Андорры и Украины.
"Серебро" украинского профессора
Украину на турнире представил Юрий Кулешков, профессор кафедры эксплуатации и ремонта машин ЦНТУ (г. Кропивницкий).
Он выступил в возрастной категории 70-74 года и весовой категории до 73 кг. Профессор стал одним из самых старших участников соревнований, продемонстрировав высокую технику, выдержку и спортивный характер.
В результате он завоевал серебряную медаль.
Юрий Кулешков (фото: пресс-служба ЦНТУ)
Кто такой Юрий Кулешков
Юрий Кулешков с 15 лет начал заниматься самбо, затем - заинтересовался дзюдо. Он мастер спорта по самбо и кандидат в мастера - по дзюдо.
Активно участвует в ветеранских соревнованиях. В 2016-2017 годах был победителем ветеранского чемпионатов мира по самбо. Получал медали чемпионатов Украины среди ветеранов по самбо и дзюдо. В 2018 году занял седьмое место на ветеранском чемпионате Европы по дзюдо в Шотландии.
Доктор технических наук, профессор, он работает в ЦНТУ с 1980 года. Автор более 250 публикаций научного и учебно-методического характера и 8 учебных пособий.
Сфера научных интересов - разработка и исследование новых конструкций и современных технологий изготовления и ремонта шестеренных насосов, восстановление и укрепление их деталей.
Ранее мы писали, что ветеран KRAKEN с ампутацией представляет Украину на ЧМ по джиу-джитсу.
К слову, смотрите фильм Романа Бебеха о ветеранах ГУР, которые на протезах покорили Гималаи.