Украинская звезда дзюдо выбрала другую страну после бойкота ЧМ

Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. 21-летняя спортсменка больше не будет выступать за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки .

Под новым флагом

Литвиненко уже присоединилась к сборной Объединенных Арабских Эмиратов, за которую будет выступать на дальнейших соревнованиях. В частности, в ее планах - участие под новым флагом на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Спортсменка уже опубликовала фото в форме сборной ОАЭ с флагом новой страны на кимоно.

Елизавета Литвиненко в форме сборной ОАЭ (фото: instagram.com/lizajudo)

Бойкот и обстрелы

Причиной такого решения спортсменки могло стать бойкотирование международных турниров Федерацией дзюдо Украины.

В частности, в 2025 году сборная пропустила чемпионат мира в Будапеште из-за допуска белорусских спортсменов под собственной символикой.

Федерация объяснила этот шаг приказом Министерства молодежи и спорта, который запрещает выступать против россиян и белорусов, если те соревнуются без соблюдения принципа нейтралитета. В результате украинские дзюдоисты были лишены возможности участвовать в топовых стартах.

Кроме того, в своих интервью дзюдоистка признавалась, что война значительно усложнила тренировочный процесс. Из-за постоянных тревог и обстрелов она не могла качественно подготовиться к соревнованиям. Вероятно, это также стало одним из факторов, которые подтолкнули ее к смене гражданства.

Кто такая Елизавета Литвиненко

21-летняя уроженка города Покров на Днепропетровщине.

В 2021 году стала чемпионкой Европы среди кадетов (весовая категория до 70 кг), в том же году дебютировала на взрослом чемпионате Европы.

В 2022 году перешла в вес до 78 кг, получила "золото" на юниорском чемпионате Европы и Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Осенью 2022 года выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте, победив олимпийскую чемпионку Сори Хамаду.

Имеет победы на турнирах серии Masters, Grand Slam и Grand Prix.

На Олимпиаде-2024 в Париже остановилась в шаге от медали, уступив в утешительном финале представительнице Китая Ма Чженчжао.