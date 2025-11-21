"Мисс Вселенная-2025". Кто стал победительницей и какое место заняла Украина

В Пак Крете завершился финал "Мисс Вселенная 2025", который стал одним из самых противоречивых за последние годы. Главный титул этого сезона получила представительница Мексики Фатима Бош Фернандес - 25-летняя модель и дизайнер. Для Мексики это уже четвертая победа на престижном конкурсе.
Во время предварительного тура 19 ноября мексиканская участница показала три сцены, которые привлекли внимание зрителей и экспертов.
В национальном костюме, созданном дизайнером Фернандо Ортисом и вдохновленном богиней Шочикецаль, она подчеркнула собственные корни и эстетику мексиканской культуры.
В сегменте купальников Бош вышла в красном образе, а вечернее платье с силуэтом русалки и прозрачными декоративными элементами стало одним из самых обсуждаемых выходов шоу.
Отдельно жюри отметило ее социальную активность: с 14 лет Фатима волонтерит в онкологической больнице и занимается поддержкой подростков, переживших кризисные ситуации.
В начале ноября вокруг конкурса возникла волна критики после инцидента с участием директора "Мисс Вселенная Таиланд" Натава Ицарагрисила.
Во время закрытой встречи он прервал Фатиму Бош и резко раскритиковал ее за якобы недостаточное продвижение страны-хозяйки, после чего публично назвал "глупой" и пригрозил дисквалификацией ее сторонников.
Бош покинула зал, а вместе с ней в знак солидарности вышла часть участниц, включая прошлогоднюю победительницу Викторию Кьер Тейлвиг.
Ситуация вызвала международный резонанс. Организация "Мисс Вселенная" охарактеризовала действия Ицарагрисила как "злонамеренные".
В последующие дни двое членов жюри объявили об отставке. Ливанско-французский музыкант Омар Арфуш заявил о возможном предварительном определении финалисток, а Клод Макелеле покинул конкурс по "личным причинам".
Официальная организация опровергла любые заявления о фальсификациях.
Фатима Бош родилась 19 мая 2000 года в городе Теапа, штат Табаско. Она стала четвертой мексиканкой, получившей титул "Мисс Вселенная", после Лупиты Джонс (1991), Гимены Наваррете (2010) и Андреа Месы (2020).
В детстве она столкнулась со значительными трудностями - у Фатимы диагностировали РДВГ и дислексию, что привело к травле в школе.
Со временем она начала воспринимать свои нейрорасхождения как ресурс, который помог ей развить креативность, выносливость и уверенность.
Ее конкурсная карьера началась в 2018 году, когда она получила титул Flor de Oro в Табаско. После этого получила короны "Мисс Вселенная Табаско" и "Мисс Вселенная Мексика 2025".
В семье Бош многие люди связаны с государственным сектором и конкурсными традициями.
Ее отец Бернардо Бош Эрнандес более 27 лет работает в Pemex, а со стороны матери в семье было несколько королев красоты.
Ее тетя Моника Фернандес - бывший сенатор и нынешняя руководительница INDEP.
Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)
Украинская представительница София Ткачук в этом году не смогла попасть в топ-30, хотя букмекеры прогнозировали ей 19 место.
Она не получила возможности выступить в полуфинальных выходах в купальнике и вечернем платье.
Накануне финала Ткачук представила национальный костюм "Голубь мира", который привлек внимание благодаря символичности и деталям, однако этого не хватило для прохождения в следующий этап.
