"Мисс Вселенная-2025". Кто стал победительницей и какое место заняла Украина

Как выступила Фитима Бош

Во время предварительного тура 19 ноября мексиканская участница показала три сцены, которые привлекли внимание зрителей и экспертов.

В национальном костюме, созданном дизайнером Фернандо Ортисом и вдохновленном богиней Шочикецаль, она подчеркнула собственные корни и эстетику мексиканской культуры.

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

В сегменте купальников Бош вышла в красном образе, а вечернее платье с силуэтом русалки и прозрачными декоративными элементами стало одним из самых обсуждаемых выходов шоу.

Отдельно жюри отметило ее социальную активность: с 14 лет Фатима волонтерит в онкологической больнице и занимается поддержкой подростков, переживших кризисные ситуации.

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Почему конкурс оказался в центре международного скандала

В начале ноября вокруг конкурса возникла волна критики после инцидента с участием директора "Мисс Вселенная Таиланд" Натава Ицарагрисила.

Во время закрытой встречи он прервал Фатиму Бош и резко раскритиковал ее за якобы недостаточное продвижение страны-хозяйки, после чего публично назвал "глупой" и пригрозил дисквалификацией ее сторонников.

Бош покинула зал, а вместе с ней в знак солидарности вышла часть участниц, включая прошлогоднюю победительницу Викторию Кьер Тейлвиг.

Ситуация вызвала международный резонанс. Организация "Мисс Вселенная" охарактеризовала действия Ицарагрисила как "злонамеренные".

В последующие дни двое членов жюри объявили об отставке. Ливанско-французский музыкант Омар Арфуш заявил о возможном предварительном определении финалисток, а Клод Макелеле покинул конкурс по "личным причинам".

Официальная организация опровергла любые заявления о фальсификациях.

Кто такая Фатима Бош

Фатима Бош родилась 19 мая 2000 года в городе Теапа, штат Табаско. Она стала четвертой мексиканкой, получившей титул "Мисс Вселенная", после Лупиты Джонс (1991), Гимены Наваррете (2010) и Андреа Месы (2020).

В детстве она столкнулась со значительными трудностями - у Фатимы диагностировали РДВГ и дислексию, что привело к травле в школе.

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Со временем она начала воспринимать свои нейрорасхождения как ресурс, который помог ей развить креативность, выносливость и уверенность.

Ее конкурсная карьера началась в 2018 году, когда она получила титул Flor de Oro в Табаско. После этого получила короны "Мисс Вселенная Табаско" и "Мисс Вселенная Мексика 2025".

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

В семье Бош многие люди связаны с государственным сектором и конкурсными традициями.

Ее отец Бернардо Бош Эрнандес более 27 лет работает в Pemex, а со стороны матери в семье было несколько королев красоты.

Ее тетя Моника Фернандес - бывший сенатор и нынешняя руководительница INDEP.

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Какое место заняла Украина на "Мисс Вселенная-2025"

Украинская представительница София Ткачук в этом году не смогла попасть в топ-30, хотя букмекеры прогнозировали ей 19 место.

Она не получила возможности выступить в полуфинальных выходах в купальнике и вечернем платье.

Накануне финала Ткачук представила национальный костюм "Голубь мира", который привлек внимание благодаря символичности и деталям, однако этого не хватило для прохождения в следующий этап.

София Ткачук (фото: instagram.com/sofiya_tkachukk)