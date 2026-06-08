"Мисс Украина" отгуляла день рождения в Сен-Тропе: гостей развлекали Лобода, Галкин и Варнава

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отпраздновала 31-й день рождения на элитном курорте во Франции. На фоне войны пользователей возмутил русскоязычный формат вечеринки и участие российских шоуменов.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.

Как Маргарита Паша отпраздновала день рождения

Для вечеринки обладательница титула "Мисс Украина 2019" выбрала роскошную виллу на французском курорте Сен-Тропе.

На празднике собрались около трех десятков гостей. Судя по видео, которые Паша публиковала в соцсетях, вечеринка проходила с размахом и имела насыщенную развлекательную программу.

Для именинницы и ее друзей выступила украинская певица Светлана Лобода.

Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)

На сцене артистка исполняла, в частности, свои старые русскоязычные хиты.

Также среди приглашенных артистов был шоумен Максим Галкин. Он пел для гостей собственные композиции и песни, которые ранее исполнял в дуэте с Аллой Пугачевой.

Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)

Ведущими вечера стали российская юмористка Екатерина Варнава и экс-участник Comedy Club Игорь Меерсон.

Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)

По видео из соцсетей, основным языком праздника был русский.

В конце вечера Маргарита Паша подготовила для гостей еще один сюрприз. Модель публично сообщила, что беременна.

По данным из соцсетей, о своем положении она до последнего не рассказывала даже близкому окружению.

Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (фото: instagram.com/margoritapasha)

Просто во время празднования на вилле устроили гендер-пати, где гости узнали пол будущего ребенка.

Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (фото: instagram.com/margoritapasha)

Избранником Маргариты является украинский бизнесмен Александр Гузенко.

По открытым данным, он вместе с дочерью связан с ООО "Газ-МДС", а группа "Надра-Геоинвест" в 2023 году входила в тройку частных газодобывающих компаний Украины.

Кроме того, Гузенко также принадлежит фабрика по производству обоев марки Status, продукцию которой можно встретить в украинских строительных гипермаркетах.

Маргарита Паша с мужем (фото: instagram.com/margoritapasha)

Имя Паши уже неоднократно оказывалось в центре обсуждений.

После победы в конкурсе "Мисс Украина" модель критиковали из-за того, что она отказалась давать интервью на украинском языке Екатерине Осадчей.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Отдельный резонанс в 2019 году вызвал ее ответ на вопрос о статусе Крыма.

Тогда после аннексии полуострова Россией Паша заявила, что "Крым - часть Земли". В соцсетях такую формулировку восприняли как неоднозначную.

В последние годы уроженка Харькова живет за границей. В ее соцсетях преобладают сообщения о путешествиях, дорогих курортах и светских событиях.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)