"Мисс Украина" отгуляла день рождения в Сен-Тропе: гостей развлекали Лобода, Галкин и Варнава
Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отпраздновала 31-й день рождения на элитном курорте во Франции. На фоне войны пользователей возмутил русскоязычный формат вечеринки и участие российских шоуменов.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.
Как Маргарита Паша отпраздновала день рождения
Для вечеринки обладательница титула "Мисс Украина 2019" выбрала роскошную виллу на французском курорте Сен-Тропе.
На празднике собрались около трех десятков гостей. Судя по видео, которые Паша публиковала в соцсетях, вечеринка проходила с размахом и имела насыщенную развлекательную программу.
Для именинницы и ее друзей выступила украинская певица Светлана Лобода.
Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)
На сцене артистка исполняла, в частности, свои старые русскоязычные хиты.
Также среди приглашенных артистов был шоумен Максим Галкин. Он пел для гостей собственные композиции и песни, которые ранее исполнял в дуэте с Аллой Пугачевой.
Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)
Ведущими вечера стали российская юмористка Екатерина Варнава и экс-участник Comedy Club Игорь Меерсон.
Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (Telegram-канал Instamania)
По видео из соцсетей, основным языком праздника был русский.
В конце вечера Маргарита Паша подготовила для гостей еще один сюрприз. Модель публично сообщила, что беременна.
По данным из соцсетей, о своем положении она до последнего не рассказывала даже близкому окружению.
Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (фото: instagram.com/margoritapasha)
Просто во время празднования на вилле устроили гендер-пати, где гости узнали пол будущего ребенка.
Маргарита Паша отпраздновала день рождения с российскими звездами (фото: instagram.com/margoritapasha)
Избранником Маргариты является украинский бизнесмен Александр Гузенко.
По открытым данным, он вместе с дочерью связан с ООО "Газ-МДС", а группа "Надра-Геоинвест" в 2023 году входила в тройку частных газодобывающих компаний Украины.
Кроме того, Гузенко также принадлежит фабрика по производству обоев марки Status, продукцию которой можно встретить в украинских строительных гипермаркетах.
Маргарита Паша с мужем (фото: instagram.com/margoritapasha)
Имя Паши уже неоднократно оказывалось в центре обсуждений.
После победы в конкурсе "Мисс Украина" модель критиковали из-за того, что она отказалась давать интервью на украинском языке Екатерине Осадчей.
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Отдельный резонанс в 2019 году вызвал ее ответ на вопрос о статусе Крыма.
Тогда после аннексии полуострова Россией Паша заявила, что "Крым - часть Земли". В соцсетях такую формулировку восприняли как неоднозначную.
В последние годы уроженка Харькова живет за границей. В ее соцсетях преобладают сообщения о путешествиях, дорогих курортах и светских событиях.
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)