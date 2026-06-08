"Міс Україна" відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і Варнава
Переможниця конкурсу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відсвяткувала 31-й день народження на елітному курорті у Франції. На тлі війни користувачів обурив російськомовний формат вечірки та участь російських шоуменів.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.
Як Маргарита Паша відсвяткувала день народження
Для вечірки володарка титулу "Міс Україна 2019" обрала розкішну віллу на французькому курорті Сен-Тропе.
На святі зібралися близько трьох десятків гостей. Судячи з відео, які Паша публікувала у соцмережах, вечірка проходила з розмахом і мала насичену розважальну програму.
Для іменинниці та її друзів виступила українська співачка Світлана Лобода.
Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)
На сцені артистка виконувала, зокрема, свої старі російськомовні хіти.
Також серед запрошених артистів був шоумен Максим Галкін. Він співав для гостей власні композиції та пісні, які раніше виконував у дуеті з Аллою Пугачовою.
Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)
Ведучими вечора стали російська гумористка Катерина Варнава та ексучасник Comedy Club Ігор Меєрсон.
Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)
За відео з соцмереж, основною мовою свята була російська.
Наприкінці вечора Маргарита Паша підготувала для гостей ще один сюрприз. Модель публічно повідомила, що вагітна.
За даними з соцмереж, про свій стан вона до останнього не розповідала навіть близькому оточенню.
Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)
Просто під час святкування на віллі влаштували гендер-паті, де гості дізналися стать майбутньої дитини.
Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)
Обранцем Маргарити є український бізнесмен Олександр Гузенко.
За відкритими даними, він разом із донькою пов’язаний із ТОВ "Газ-МДС", а група "Надра-Геоінвест" у 2023 році входила до трійки приватних газовидобувних компаній України.
Крім того, Гузенку також належить фабрика з виробництва шпалерів марки Status, продукцію якої можна зустріти в українських будівельних гіпермаркетах.
Маргарита Паша з чоловіком (фото: instagram.com/margoritapasha)
Ім’я Паші вже неодноразово опинялося в центрі обговорень.
Після перемоги у конкурсі "Міс Україна" модель критикували через те, що вона відмовилася давати інтерв’ю українською мовою Катерині Осадчій.
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Окремий резонанс у 2019 році спричинила її відповідь на питання про статус Криму.
Тоді після анексії півострова Росією Паша заявила, що "Крим - частина Землі". У соцмережах таке формулювання сприйняли як неоднозначне.
Останніми роками уродженка Харкова мешкає за кордоном. В її соцмережах переважають дописи про подорожі, дорогі курорти та світські події.
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)