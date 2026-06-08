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"Міс Україна" відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і Варнава

19:31 08.06.2026 Пн
3 хв
Після кадрів зі свята користувачі пригадали моделі її неоднозначну позицію щодо Криму
aimg Іванна Пашкевич
"Міс Україна" відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і Варнава Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
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Переможниця конкурсу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відсвяткувала 31-й день народження на елітному курорті у Франції. На тлі війни користувачів обурив російськомовний формат вечірки та участь російських шоуменів.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.

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Як Маргарита Паша відсвяткувала день народження

Для вечірки володарка титулу "Міс Україна 2019" обрала розкішну віллу на французькому курорті Сен-Тропе.

На святі зібралися близько трьох десятків гостей. Судячи з відео, які Паша публікувала у соцмережах, вечірка проходила з розмахом і мала насичену розважальну програму.

Для іменинниці та її друзів виступила українська співачка Світлана Лобода.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

На сцені артистка виконувала, зокрема, свої старі російськомовні хіти.

Також серед запрошених артистів був шоумен Максим Галкін. Він співав для гостей власні композиції та пісні, які раніше виконував у дуеті з Аллою Пугачовою.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

Ведучими вечора стали російська гумористка Катерина Варнава та ексучасник Comedy Club Ігор Меєрсон.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

За відео з соцмереж, основною мовою свята була російська.

Наприкінці вечора Маргарита Паша підготувала для гостей ще один сюрприз. Модель публічно повідомила, що вагітна.

За даними з соцмереж, про свій стан вона до останнього не розповідала навіть близькому оточенню.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)

Просто під час святкування на віллі влаштували гендер-паті, де гості дізналися стать майбутньої дитини.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)

Обранцем Маргарити є український бізнесмен Олександр Гузенко.

За відкритими даними, він разом із донькою пов’язаний із ТОВ "Газ-МДС", а група "Надра-Геоінвест" у 2023 році входила до трійки приватних газовидобувних компаній України.

Крім того, Гузенку також належить фабрика з виробництва шпалерів марки Status, продукцію якої можна зустріти в українських будівельних гіпермаркетах.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша з чоловіком (фото: instagram.com/margoritapasha)

Ім’я Паші вже неодноразово опинялося в центрі обговорень.

Після перемоги у конкурсі "Міс Україна" модель критикували через те, що вона відмовилася давати інтерв’ю українською мовою Катерині Осадчій.

&quot;Міс Україна&quot; відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і ВарнаваМаргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Окремий резонанс у 2019 році спричинила її відповідь на питання про статус Криму.

Тоді після анексії півострова Росією Паша заявила, що "Крим - частина Землі". У соцмережах таке формулювання сприйняли як неоднозначне.

Останніми роками уродженка Харкова мешкає за кордоном. В її соцмережах переважають дописи про подорожі, дорогі курорти та світські події.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

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