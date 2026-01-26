Михаэль Шумахер больше не прикован к постели: что известно о здоровье гонщика

Легендарный семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, который более 12 лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах, по информации СМИ, больше не прикован к постели. В то же время его состояние остается тяжелым, а публичных подтверждений от семьи традиционно нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail Sport.
Как сообщает издание, Шумахер находится под постоянной опекой медиков и может сидеть, однако не ходит - его передвигают на инвалидной коляске, а уход обеспечивает круглосуточная команда медсестер и терапевтов.
По данным журналистов, семья Шумахера имеет несколько резиденций, в том числе дома в Швейцарии и на Майорке.
При этом основным местом жительства семьи, по сообщениям медиа, остается имение в Гланде на берегу Женевского озера.
Отмечается, что круг людей, которые имеют доступ к Шумахеру, является очень ограниченным - кроме семьи, это несколько ближайших друзей.
Одним из тех, кто регулярно посещает гонщика, называют бывшего руководителя Ferrari Жана Тодта.
В материале также отмечается, что на протяжении лет появлялись различные предположения относительно состояния Шумахера, в частности о возможном "locked-in syndrome" (синдром замкнутого человека).
Однако источники, на которые ссылаются журналисты, заявляют, что невозможно точно сказать, насколько он осознает происходящее вокруг, ведь он не может полноценно коммуницировать.
Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах во французском курорте Мерибель (Французские Альпы). Он упал и ударился головой о камень, несмотря на то, что был в шлеме.
После этого его срочно госпитализировали, провели несколько операций и ввели в искусственную кому.
Впоследствии Шумахера перевели на лечение и реабилитацию, а его семья с тех пор максимально ограничила доступ к любым деталям о его здоровье и избегает публичности.
За все время в сети так и не появилось официальных фото гонщика после травмы.
Отдельно СМИ упоминают и о случаях попыток незаконного распространения частных материалов, связанных с Шумахером.
