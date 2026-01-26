Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка: що відомо про здоров'я гонщика

Легендарний семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, який понад 12 років тому отримав важку черепно-мозкову травму після падіння під час катання на лижах, за інформацією ЗМІ, більше не є прикутий до ліжка. Водночас його стан залишається важким, а публічних підтверджень від родини традиційно немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail Sport.
Як повідомляє видання, Шумахер перебуває під постійною опікою медиків і може сидіти, однак не ходить - його пересувають на інвалідному візку, а догляд забезпечує цілодобова команда медсестер і терапевтів.
За даними журналістів, родина Шумахера має кілька резиденцій, зокрема будинки у Швейцарії та на Майорці.
При цьому основним місцем проживання сім’ї, за повідомленнями медіа, залишається маєток у Гланді на березі Женевського озера.
Зазначається, що коло людей, які мають доступ до Шумахера, є дуже обмеженим - окрім сім’ї, це кілька найближчих друзів.
Одним із тих, хто регулярно відвідує гонщика, називають колишнього керівника Ferrari Жана Тодта.
У матеріалі також наголошується, що протягом років з’являлися різні припущення щодо стану Шумахера, зокрема про можливий "locked-in syndrome" (синдром замкненої людини).
Однак джерела, на які посилаються журналісти, заявляють, що неможливо точно сказати, наскільки він усвідомлює події навколо, адже він не може повноцінно комунікувати.
Міхаель Шумахер отримав важку травму голови 29 грудня 2013 року під час катання на лижах у французькому курорті Мерібель (Французькі Альпи). Він упав і вдарився головою об камінь, попри те, що був у шоломі.
Після цього його терміново госпіталізували, провели кілька операцій і ввели в штучну кому.
Згодом Шумахера перевели на лікування та реабілітацію, а його родина з того часу максимально обмежила доступ до будь-яких деталей про його здоров’я та уникає публічності.
За весь час у мережі так і не з’явилося офіційних фото гонщика після травми.
Окремо ЗМІ згадують і про випадки спроб незаконного поширення приватних матеріалів, пов’язаних зі Шумахером.
