"Мы не нарушали правил": в сборной Украины отреагировали на наказание от ФИФА

ФИФА дисквалифицировала полузащитника юношеской сборной Украины U-20 Геннадия Синчука перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2025 против Испании. Украинская сторона не согласна с наказанием и заявила, что действует в соответствии со всеми регламентными нормами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Синчука признали виновным в нарушении правил ФИФА

Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел дело украинского полузащитника Геннадия Синчука и установил, что футболист нарушил статью 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая регламентирует принципы честной игры, добропорядочности и соблюдения правил организации.

Нарушение касалось поединка Украина - Парагвай, который состоялся 3 октября 2025 года на чемпионате мира (U-20) в Чили.

По решению ФИФА, Синчук был отстранен на один матч - он не смог принять участие в игре 1/8 финала против Испании.

Кроме дисквалификации, на футболиста наложен штраф в размере 1 500 швейцарских франков.

На уплату суммы отведено 30 дней с момента получения уведомления. В случае неуплаты ФИФА оставляет за собой право принять дополнительные санкции.

УАФ проводит собственное расследование

Украинская ассоциация футбола начала служебное расследование относительно обстоятельств инцидента. Как сообщает сайт ФИФА, детали нарушения не разглашаются.

В то же время по информации "Динамомании", во время матча с Парагваем Синчук находился в технической зоне, хотя имел действующую дисквалификацию. Такое поведение противоречит правилам ФИФА, что и стало причиной нового наказания.

Отмечается, что сборная Украины планирует подать апелляцию с целью отмены решения.

Реакция украинской стороны

Руководитель украинской делегации на чемпионате мира U-20 Дмитрий Пелин заявил, что сборная придерживалась всех требований ФИФА, а решение комитета вызвало удивление.

"Мы удивлены таким быстрым и строгим решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушения регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определенное для него", - сказал Пелин в комментарии сайту "Tribuna".

Функционер уточнил, что сборная действовала в соответствии с указаниями делегата ФИФА.

"Делегат ФИФА четко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, тоннеле, на скамейке запасных или в технической зоне. Мы придерживались этих требований. Делегат разрешил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там в течение всего поединка", - добавил он.