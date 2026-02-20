"Мы боролись". Дети Степана Гиги впервые раскрыли правду о его болезни

Дети Степана Гиги впервые рассказали о последних месяцах жизни отца и причину его смерти. Несмотря на свое состояние, артист продолжал выходить на сцену, ведь вдохновлялся людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью сына Степана и дочери Квитославы YouTube-каналу "ТСН Гламур".

Какими были последние месяцы Степана Гиги

Дочь Квитослава призналась, что ей до сих пор сложно осознать потерю отца. Он через боль выходил к людям и не хотел сдаваться.

"Мы многого не знали, насколько ему сложно. Но он выходил к людям, даже когда мы говорили, что надо немножко отдохнуть. Он вдохновлялся людьми. Мы понимали, что ему больно. Недаром тот стульчик стоял на этой сцене. Люди, возможно, думали, что это какая-то часть. Ему было тяжело", - рассказала певица.

Она отметила, что на сцене отец расцветал и оживал, вдохновляясь публикой.

"Мы много раз говорили: "Может, давай меньше немножко". А он: "Нет, мы идем работать. Если люди хотят, нуждаются, ждут меня, что я буду дома сидеть". Он до последнего работал", - добавил Степан-младший.

Дети Гиги впервые рассказали, как переживают потерю отца (скриншот)

Причина смерти Степана Гиги

Семья народного артиста долгое время не комментировала детали болезни, которая унесла его жизнь. По словам дочери, они два с половиной месяца боролись за жизнь папы.

"Сахарный диабет очень решающую роль сыграл. Ну, и инфекция, с которой, к сожалению, не смог справиться организм. Мы боролись, старались, но произошло то, что произошло", - рассказала дочь.

"Говорить об этом трудно, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле не верится до сих пор, что все же не смогли мы побороть эту болезнь", - добавила она.

Гига страдал тяжелой болезнью (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

По словам Квитославы, последние месяцы жизни отца они провели рядом с ним в больнице. Она закрылась и совсем не хотела ничего выходить на связь, поэтому о здоровье артиста ничего не говорили.

"Мне было очень это все больно. Даже до недавнего времени, после 40 дней, я уже начала немножечко заходить (в соцсети - ред). Так как-то отреагировал мой организм. Мне было больно смотреть вообще видео, вспоминать трудно", - поделилась она.

Со своей стороны Степан-младший добавил, что последний раз говорил с отцом о творчестве и работе. Кстати, репертуар артиста остался детям.



Напомним, в сети гуглили различные слухи о состоянии Гиги перед смертью, в частности, что ему ампутировали ногу. О госпитализации певца в ноябре сообщила его команда. Тогда он перенес сложную операцию, был в тяжелом, но стабильном состоянии. Умер народный артист 12 декабря.