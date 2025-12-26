Месси снова претендует на "Золотой мяч": главные фавориты на экваторе сезона
По итогам первой половины сезона определен рейтинг главных претендентов на получение "Золотого мяча"-2026. В списке появились неожиданные имена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.
Кейн - главный фаворит
Лидером рейтинга является форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который демонстрирует феноменальную результативность. Он уже успел забить 35 голов за клуб и сборную в различных турнирах.
Вторую позицию занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третью - Килиан Мбаппе из "Реала".
Одной из главных неожиданностей стало пятое место полузащитника "Арсенала" Деклана Райса. А также возвращение в число претендентов 38-летнего Лионеля Месси, который недавно выиграл свой первый титул в североамериканской MLS. Аргентинец является рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" - их у него восемь.
Также обращает на себя внимание отсутствие в списке действующего обладателя трофея и звания лучшего футболиста мира-2025 по версии ФИФА Усмана Дембеле. Впрочем, это неудивительно, поскольку француз осенью очень много пропустил из-за травмы.
Что показывает рейтинг
Стоит отметить, что сейчас "Золотые мячи" вручают не по итогам календарного года, а за достижения в сезоне. То есть речь идет о лучшем футболисте в сезоне-2025/26.
И хотя первая его часть уже позади, решающими станут главные события, которые состоятся весной и летом следующего года. В частности, финал Лиги чемпионов, а главное - чемпионат мира-2026.
Поэтому сейчас подобные рейтинги - более чем условны. Тем не менее, с ними также интересно ознакомиться.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2026:
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
- Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
- Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
- Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
Ранее мы сообщили рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов в мире.
Также мы рассказали об обновленных рыночных ценах футболистов украинской Премьер-лиги.