Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 году

2025 год стал годом потерь для мировой культуры, кино, музыки и моды. В течение года умерли известные режиссеры, актеры, музыканты и дизайнеры, чье творчество повлияло на несколько поколений.

РБК-Украина собрало подборку публичных фигур, о смерти которых стало известно в этом году.

Дэвид Линч

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет от осложнений, вызванных эмфиземой.

За год до смерти он публично сообщил о борьбе с заболеванием, признавшись, что много лет курил.

Умер Дэвид Линч (фото: facebook.com davidlynchofficial)

Линч оставил после себя культовое наследие - в частности фильм "Голубой бархат" и сериал "Твин Пикс". В своем заявлении режиссер подчеркивал, что не планирует завершать творческую деятельность.

Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с сахарным диабетом.

Она получила известность еще в детском возрасте и впоследствии стала одной из узнаваемых актрис для поколения миллениалов.

Мишель Трахтенберг (фото: Getty Images)

Джин Хэкмен

Легендарный актер Джин Хэкмен умер 18 февраля в возрасте 95 лет. Обладатель двух премий "Оскар" и звезда эпохи Нового Голливуда ушел из жизни на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера.

В СМИ также сообщалось, что он мог не знать о смерти своей жены Бетси Аракавы, которая умерла ранее в их доме.

Джин Хэкмен (фото: Getty Images)

Уэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер 1 апреля в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония.

Ранее актер длительное время боролся с раком горла, который лишил его голоса.

Килмер запомнился зрителям ролями в фильмах "Tоп Ган", "Дорз" и "Бетмен навсегда".

Вэл Килмер (фото: Getty Images)

Оззи Осборн

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Перед смертью музыкант дал прощальный концерт в Лондоне.

Осборн считается одной из ключевых фигур в развитии хэви-метала и многолетним символом рок-культуры.

Оззи Осборн (фото: Getty Images)

Халк Хоган

Профессиональный рестлер и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. В 1980-1990-х годах он был одной из главных звезд реслинга, а в 2010-х годах снова оказался в центре внимания из-за судебного дела против сайта Gawker.

Халк Хоган (фото: Getty Images)

Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Он более 50 лет возглавлял собственный модный дом, создав независимую империю люкса.

По словам семьи, дизайнер работал практически до последних дней жизни.

Джорджо Армани умер в 91 год (фото: Getty Images)

Дайан Китон

Актриса Дайан Китон умерла 11 октября в возрасте 79 лет от пневмонии. Обладательница премии "Оскар" и признанная икона стиля, Китон оставила значительный след в мировом кино. После ее смерти профильные издания отмечали, что она была "жанром сама по себе".

Дайан Китон умерла в США (скриншот)

Валери Махаффей

Американская актриса и продюсер Валери Махаффей, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", умерла 30 мая в возрасте 71 года.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актриса ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Кадр из фильма "Отчаянные домохозяйки"