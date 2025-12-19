ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 году

Пятница 19 декабря 2025 18:00
UA EN RU
Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 году Смерти зарубежных звезд 2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

2025 год стал годом потерь для мировой культуры, кино, музыки и моды. В течение года умерли известные режиссеры, актеры, музыканты и дизайнеры, чье творчество повлияло на несколько поколений.

РБК-Украина собрало подборку публичных фигур, о смерти которых стало известно в этом году.

Дэвид Линч

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет от осложнений, вызванных эмфиземой.

За год до смерти он публично сообщил о борьбе с заболеванием, признавшись, что много лет курил.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуУмер Дэвид Линч (фото: facebook.com davidlynchofficial)

Линч оставил после себя культовое наследие - в частности фильм "Голубой бархат" и сериал "Твин Пикс". В своем заявлении режиссер подчеркивал, что не планирует завершать творческую деятельность.

Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с сахарным диабетом.

Она получила известность еще в детском возрасте и впоследствии стала одной из узнаваемых актрис для поколения миллениалов.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуМишель Трахтенберг (фото: Getty Images)

Джин Хэкмен

Легендарный актер Джин Хэкмен умер 18 февраля в возрасте 95 лет. Обладатель двух премий "Оскар" и звезда эпохи Нового Голливуда ушел из жизни на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера.

В СМИ также сообщалось, что он мог не знать о смерти своей жены Бетси Аракавы, которая умерла ранее в их доме.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуДжин Хэкмен (фото: Getty Images)

Уэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер 1 апреля в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония.

Ранее актер длительное время боролся с раком горла, который лишил его голоса.

Килмер запомнился зрителям ролями в фильмах "Tоп Ган", "Дорз" и "Бетмен навсегда".

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуВэл Килмер (фото: Getty Images)

Оззи Осборн

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Перед смертью музыкант дал прощальный концерт в Лондоне.

Осборн считается одной из ключевых фигур в развитии хэви-метала и многолетним символом рок-культуры.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуОззи Осборн (фото: Getty Images)

Халк Хоган

Профессиональный рестлер и актер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. В 1980-1990-х годах он был одной из главных звезд реслинга, а в 2010-х годах снова оказался в центре внимания из-за судебного дела против сайта Gawker.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуХалк Хоган (фото: Getty Images)

Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Он более 50 лет возглавлял собственный модный дом, создав независимую империю люкса.

По словам семьи, дизайнер работал практически до последних дней жизни.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуДжорджо Армани умер в 91 год (фото: Getty Images)

Дайан Китон

Актриса Дайан Китон умерла 11 октября в возрасте 79 лет от пневмонии. Обладательница премии "Оскар" и признанная икона стиля, Китон оставила значительный след в мировом кино. После ее смерти профильные издания отмечали, что она была "жанром сама по себе".

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуДайан Китон умерла в США (скриншот)

Валери Махаффей

Американская актриса и продюсер Валери Махаффей, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", умерла 30 мая в возрасте 71 года.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актриса ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Линч, Осборн, Армани и другие легенды, которые умерли в 2025 годуКадр из фильма "Отчаянные домохозяйки"

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Звёзды
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ