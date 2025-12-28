ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий Суханов

Воскресенье 28 декабря 2025 19:59
Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий Суханов Анатолий Суханов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не стало известного актера, режиссера и ведущего Анатолия Суханова. Ему было 53 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что известно о Суханове и как о нем высказались коллеги

О смерти актера сообщил театр "КОЛЕСО".

"27 декабря в 11.30 актер Анатолий Суханов умер в больнице. Утром его забрала скорая помощь. "Его никто никогда не заменит! Мы его очень любим!" - говорит мать Анатолия Черногуз Елена Георгиевна. Напомним, что 23.12.25 Анатолию исполнилось 54 года", - написали коллеги.

О дате и месте прощания будет известно позже.

Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий СухановУмер Анатолий Суханов (фото: Киевский академический театр "КОЛЕСО")

"27 декабря улетела в лучшие миры душа талантливого художника - артиста Киевского академического театра "Колесо", художественного руководителя Киевской театральной школы - студии Анатолия Валерьевича Суханова. Артиста высшего сорта, в творческой палитре которого найдется уникальный опыт во многих сферах искусства", - говорится в посте от Публичной библиотеки имени Леси Украинки.

Суханов имел большой опыт и участвовал во многих проектах. Он был ведущим программ "Еники-Беники", "Лото-Експрес", "Новий день". А еще играл в театральных спектаклях "Таня-Таня", "Путівник по Варшаві", "Безумний день...", "Жахливі батьки", "Едіт Піаф", "Я - чоловік передбачливий" ,"Засіб".

И это еще не все. Суханов режиссировал спектакли "Примадонна", "Зірковий хлопчик" и многих других.

"Счастливы были встречам с участием Анатолия Суханова в отделе искусств библиотеки. Спасибо за Ваш талант... Будем помнить с благодарностью", - добавили авторы поста.

Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий СухановУмер Анатолий Суханов (скриншот)

Актриса Наталья Васько с грустью высказалась о смерти коллеги. Также она процитировала слова матери Суханова.

"Ты был добрым, искренним, нежным, хрупким. Ты был душой нашего курса, и наших встреч. Очень больно. Не верю", - написала Васько.

Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий СухановСуханов с друзьями (фото: facebook.com/sontcee)

Певица Анжелика Рудницкая рассказала, что не может оправиться после того, как узнала о смерти Суханова.

"Новости продолжают шокировать. После тяжелой ночи российских атак на Киев 27 декабря в 11.30 умер в больнице актер, режиссер, телеведущий Анатолий Суханов. Помню его еще по телепрограммам "Еники-беники", "Лото-експрес" в 90-х. Всегда энергичный, приветливый, полон идей и желания создавать что-то новое", - написала Рудницкая.

"Театр "Колесо" сообщил, что утром его забрала скорая помощь. К сожалению, чуда не произошло. 23 декабря Анатолию исполнилось 54 года. Не верю... Светлая память. Соболезнования родным и близким. Это фото мы сделали весной на презентации книги Кости Гнатенко "Скрижалі", который режиссировал Толя Суханов", - добавила она и показала кадр с артистом.

Умер актер и ведущий культовых шоу 90-х Анатолий СухановСуханов и Рудницкая (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

При создании материала были использованы источники: сообщения из Facebook и Instagram театра "КОЛЕСО", библиотеки имени Леси Украинки, Натальи Васько и Анжелики Рудницкой.

Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
