Дочь лауреата премии "Оскар" нашли мертвой в отеле: шокирующие подробности

В семье голливудского актера и лауреата премии "Оскар" Томми Ли Джонса произошла трагедия. Его дочь, Виктория Джонс, была найдена мертвой в четверг, 1 января, в отеле в Сан-Франциско. Женщине было 34 года.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина .

Первым о смерти Виктории сообщило издание TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Впоследствии информацию частично подтвердили официальные службы города.

Как сообщили PEOPLE в пожарной службе Сан-Франциско, спасатели отреагировали на вызов о чрезвычайной медицинской ситуации в отеле San Francisco Fairmont незадолго до трех часов ночи по местному времени.

Викторию Джонс нашли мертвой в отеле San Francisco Fairmont (фото: booking.com)

На месте происшествия была обнаружена мертвая взрослая женщина, имя которой официально не разглашалось.

Департамент полиции Сан-Франциско также подтвердил, что офицеры прибыли в отель вместе с парамедиками, которые констатировали смерть женщины.

Между тем NBC Bay Area со ссылкой на источник в полиции сообщил, что погибшей, вероятно, является именно Виктория Джонс.

Что известно об обстоятельствах смерти

По данным Daily Mail, тело дочери обладателя "Оскара" обнаружил один из постояльцев отеля.

Сообщается, что Виктория лежала на полу на 14-м этаже здания.

Мужчина сначала решил, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, и сообщил об этом персоналу отеля.

Работники отеля пытались привести ее в чувство, однако она не реагировала. После этого сотрудники начали оказывать первую помощь, в частности делать искусственное дыхание, и вызвали скорую помощь.

Вызов о необходимости медицинского вмешательства поступил 1 января в 2:52 ночи по местному времени.

Бригада врачей прибыла в отель в 3:14, однако реанимировать Викторию не удалось.

Правоохранители сообщили, что на теле женщины не было обнаружено травм или других признаков насильственных действий.

Виктория Джонс с родителями (фото: Getty Images)

Полиция также не нашла на месте происшествия никаких предметов, связанных с употреблением наркотиков.

По словам следователей, нет и оснований полагать, что Виктория могла покончить с собой.

В то же время остается непонятным, каким образом она оказалась на 14-м этаже отеля.

Причина смерти пока не установлена. Офис главного судебно-медицинского эксперта Сан-Франциско, администрация отеля Fairmont и представители семьи Томми Ли Джонса пока не предоставили официальных комментариев.

Что известно о Виктории Джонс

Виктория Джонс была дочерью Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клафли.

У супругов также есть сын - 43-летний Остин Джонс. В молодом возрасте Виктория появлялась в кино: она дебютировала в фильме своего отца Люди в черном 2, а также сыграла в ленте Три захоронения Мелькиадеса Эстрады, режиссером которой был Томми Ли Джонс.

Кроме того, она появилась в одном из эпизодов сериала Холм одного дерева.

Сам Томми Ли Джонс является обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Беглец".

Кадр из фильма "Беглец"

За свою карьеру он также снялся в лентах Дж. Ф. Кеннеди, франшизе "Люди в черном", "Старикам здесь не место" и "Линкольн".