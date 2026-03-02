MamaRika вышла на связь после взрывов в Дубае и пожаловалась на ситуацию: "Мы застряли"

По словам артистки, она впервые за три года решила поехать с ребенком на отдых за пределы Украины.

Однако даже там, как отмечает артистка, их настигла опасность.

"Мы с сыном застряли в Дубае! Здесь постоянные обстрелы, и почти нет укрытий. Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они настигли нас и здесь. Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем чего ожидать когда над головой постоянно летает", - написала певица.

В то же время знаменитость добавила, что пока не может покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства.

MamaRika с сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Из-за этого она и ее сын вынуждены ждать, пока появится возможность вернуться домой.

"Хуже всего что все воздушное пространство закрыто, выехать отсюда просто невозможно, думаю вы и так это знаете, потому что все новости об этом гудят. Как только будет хоть какая-то информация о возможном возвращении нас домой, буду держать в курсе!" - написала исполнительница.

Она также поделилась своими мыслями относительно ситуации в мире и безопасности детей.

"К сожалению этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое", - высказалась звезда.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

В то же время MamaRika успокоила поклонников и сообщила, что с ней и сыном все в порядке.

Напомним, 28 февраля в Абу-Даби и Дубае прогремели громкие взрывы. Именно в это время в Дубае находилась MamaRika вместе с ребенком.

Ранее певица сообщала, что война настигла их даже во время поездки за границу.