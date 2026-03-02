RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

MamaRika вышла на связь после взрывов в Дубае и пожаловалась на ситуацию: "Мы застряли"

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица MamaRika сообщила, что вместе с сыном оказалась в Дубае во время взрывов. Артистка рассказала, что пока не может вернуться в Украину и вынуждена оставаться за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Больше интересного: Алхим о взрывах в Дубае: "Люди боятся, мир сошел с ума"

По словам артистки, она впервые за три года решила поехать с ребенком на отдых за пределы Украины.

Однако даже там, как отмечает артистка, их настигла опасность.

"Мы с сыном застряли в Дубае! Здесь постоянные обстрелы, и почти нет укрытий. Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они настигли нас и здесь. Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем чего ожидать когда над головой постоянно летает", - написала певица.

В то же время знаменитость добавила, что пока не может покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства.

MamaRika с сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Из-за этого она и ее сын вынуждены ждать, пока появится возможность вернуться домой.

"Хуже всего что все воздушное пространство закрыто, выехать отсюда просто невозможно, думаю вы и так это знаете, потому что все новости об этом гудят. Как только будет хоть какая-то информация о возможном возвращении нас домой, буду держать в курсе!" - написала исполнительница.

Она также поделилась своими мыслями относительно ситуации в мире и безопасности детей.

"К сожалению этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое", - высказалась звезда.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

В то же время MamaRika успокоила поклонников и сообщила, что с ней и сыном все в порядке.

Напомним, 28 февраля в Абу-Даби и Дубае прогремели громкие взрывы. Именно в это время в Дубае находилась MamaRika вместе с ребенком.

Ранее певица сообщала, что война настигла их даже во время поездки за границу.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ДубайЗвезды шоу-бизнеса