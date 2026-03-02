MamaRika вийшла на зв’язок після вибухів у Дубаї і поскаржилася на ситуацію: "Ми застрягли"

Українська співачка MamaRika повідомила, що разом із сином опинилася в Дубаї під час вибухів. Артистка розповіла, що наразі не може повернутися в Україну та змушена залишатися за кордоном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Більше цікавого: Алхім про вибухи в Дубаї: "Люди бояться, світ збожеволів"
За словами артистки, вона вперше за три роки вирішила поїхати з дитиною на відпочинок за межі України.
Однак навіть там, як зазначає артистка, їх наздогнала небезпека.
"Ми з сином застрягли в Дубай! Тут постійні обстріли, і майже немає укриттів. Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати коли над головою постійно літає", - написала співачка.
Водночас знаменитість додала, що наразі не може залишити країну через закритий повітряний простір.
Через це вона та її син змушені чекати, поки з’явиться можливість повернутися додому.
"Найгірше що весь повітряний простір закритий, виїхати звідси просто неможливо, думаю ви і так це знаєте, бо всі новини про це гудять. Як тільки буде хоч якась інформація про можливе повернення нас додому, буду тримати в курсі!" - написала виконавиця.
Вона також поділилася своїми думками щодо ситуації у світі та безпеки дітей.
"На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої", - висловилася зірка.
Водночас MamaRika заспокоїла прихильників і повідомила, що з нею та сином усе гаразд.
Нагадаємо, 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї пролунали гучні вибухи. Саме в цей час у Дубаї перебувала MamaRika разом із дитиною.
Раніше співачка повідомляла, що війна наздогнала їх навіть під час поїздки за кордон.
Вас може зацікавити: