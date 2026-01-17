Магучих открыла сезон с рекорда и победа на Мемориале Демьянюка

Первое открытие сезона в Украине за три года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей Мемориала Алексея Демьянюка, который состоялся во Львове. Спортсменка показала результат 2.03 метра, уверенно заняв первое место.

Для Магучих этот старт стал особенным - впервые с 2023 года она начала соревновательный сезон на украинской арене. Последний раз Ярослава открывала год в Украине именно на этом турнире, где тогда выиграла с результатом 2.00 м.

Как проходили соревнования в секторе

Магучих вышла на дорожку последней, когда борьба за призовые места фактически уже завершилась. Второе и третье места разыграли Татьяна Билык, которая преодолела планку на высоте 1.80 м, и Мелания Вакулина с результатом 1.72 м.

Свое выступление Ярослава начала с высоты 1.91 м, которую взяла с первой попытки. Далее безошибочно покорила 1.96 м. Высоту 2.00 м, которая принесла ей победу на турнире в 2023 году, украинка преодолела со второй попытки.

Рекорд турнира и лучший результат сезона

Финальной планкой для Магучих стали 2.03 м. Эту высоту спортсменка взяла с третьей попытки, обновив собственный рекорд Мемориала Демьянюка.

Кроме этого, результат 2.03 м стал лучшим в мире в сезоне-2026. До этого ни одна прыгунья не поднималась выше 1.89 м.

Дальнейшие старты зимой

В течение зимнего сезона Ярослава Магучих также планирует выступить на чемпионате Украины в помещении. Последний раз она участвовала в этих соревнованиях в 2021 году в Сумах, где завоевала "золото" с прыжком на 2.00 метра.