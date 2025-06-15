12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом (видео)

На юношеском чемпионате Украины по легкой атлетике, который проходит во Львове, 12-летний украинский спортсмен Матвей Строгалев установил новое мировое достижение.

Чем отличился юный спортсмен

12-летний прыгун с шестом с первой попытки преодолел высоты - 3,40, 3,60 и 3,80 м. А потом - с третьей попытки взлетел над планкой в 4,00 метра.

Это позволило ему не только получить бронзовую медаль на национальном первенстве среди 14-летних, но и превзойти результат легендарного шведа Армана Дюплантиса. Нынешний рекордсмен мира в 2012 году в этом же возрасте прыгнул "всего" на 3,97 м.

"Достижение Строгалева является неофициальным мировым рекордом среди 12-летних. Ранее рекорд принадлежал действующему двукратному олимпийскому чемпиону Арману Дюплантису", - сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Матвей был стал самым молодым участником турнира юных прыгунов с шестом, несмотря на это продемонстрировал феноменальный результат.

Кто такой Матвей Строгалев

Юный рекордсмен - выходец из славной спортивной семьи. Его мать - Анжела Балахонова, серебряный призер чемпионата мира-1999 и чемпионка Европы. Отец - Вадим Строгалев, финалист чемпионатов мира и участник Олимпиады-2004, ныне работает тренером.

Старший брат Матвея - Никита Строгалев - также выступает в прыжках с шестом и является финалистом юниорского чемпионата мира.

Какие рекорды установили во Львове

Чемпионат Украины среди юношей 2008 года рождения и моложе проходил во Львове.

Кроме Строгалева, национальные рекорды в категории U-18 установили Виталий Тарасюк (спортивная ходьба 5 км - 20:53.63) и Адам Белоконь (110 м с барьерами - 13.59 с).