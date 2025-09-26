Ярослава Магучих во второй раз номинирована на лучшую легкоатлетку Европы: кто ее конкуренты
Украинская прыгунья Ярослава Магучих во второй раз номинирована на лучшую легкоатлетку Европы по версии European Athletics. Победительницу определят по голосованию фанатов, федераций и экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации European Athletics.
Яркий сезон для Магучих
В текущем сезоне Ярослава получила бронзовые медали чемпионата мира на открытом воздухе и в помещении, "серебро" в финале Бриллиантовой лиги и третье подряд "золото" чемпионата Европы в помещении.
Кроме того, украинка победила в соревнованиях первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде.
Ключевые соперницы украинки
Среди претенденток на премию легкоатлетки года - известные европейские спортсменки:
- Надя Батоклетти (Италия) - чемпионка Европы в беге на 10 км, бронзовый призер мировых 5000 м
- Фемке Бол (Нидерланды) - чемпионка мира и Бриллиантовой лиги в беге на 400 м з/б
- Джорджия Хантер Белл (Великобритания) - вице-чемпионка мира в беге на 800 м
- Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - чемпионка мира на 100 м з/б
- Кейт О'Коннор (Ирландия) - вице-чемпионка мира по семиборью
- Мария Перес (Испания) - чемпионка мира по спортивной ходьбе на 35 км
- Джессика Схилдер (Нидерланды) - чемпионка мира и Евро-2025 в помещении по толканию ядра
- Тина Шутей (Словения) - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам с шестом
- Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) - вице-чемпионка мира по метанию диска
Голосование и объявление победительницы
Голосование для болельщиков открыто на официальном сайте European Athletics. Имя победительницы объявят на церемонии Golden Tracks 25 октября.
В 2024 году премию уже получила Магучих, опередив нидерландку Фемке Бол и британку Кили Ходжкинсон.
