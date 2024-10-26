Магучих завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе
Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в этом году в Европе. Украинка завоевала приз на церемонии награждения European Athletics Awards.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию награждения "Спортсмен 2024 года".
В 2022 и 2023 годах Магучих дошла до финала номинации, но в этом году - впервые одержала победу.
Заметим, что в течение года украинская легкоатлетка отличилась не только мировым рекордом, но и завоевала свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, покорив высоту 2,00 метра.
Кроме этого, она в третий раз выиграла престижную серию соревнований - Бриллиантовую лигу и чемпионат Европы.
Напомним, что Международная федерация легкой атлетики только вчера официально ратифицировала мировой рекорд украинского прыжка в высоту Ярославы Магучих.
Почему World Athletics так долго медлила, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.