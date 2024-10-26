Магучих завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в этом году в Европе. Украинка завоевала приз на церемонии награждения European Athletics Awards.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию награждения "Спортсмен 2024 года".

В 2022 и 2023 годах Магучих дошла до финала номинации, но в этом году - впервые одержала победу.

Заметим, что в течение года украинская легкоатлетка отличилась не только мировым рекордом, но и завоевала свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, покорив высоту 2,00 метра.

Кроме этого, она в третий раз выиграла престижную серию соревнований - Бриллиантовую лигу и чемпионат Европы.