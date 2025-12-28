ua en ru
Претендентка на победу? Руся Данилкина покорила выступлением на "Танцях з зірками"

Воскресенье 28 декабря 2025 21:16
Претендентка на победу? Руся Данилкина покорила выступлением на "Танцях з зірками" Несгибаемая Руся покорила исполнением румбы (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ветеран войны Руслана Данилкина вместе с партнером Павлом Симакиным показала настоящий класс на паркете шоу "Танці з зірками". Их румба стала одной из самых эмоциональных постановок вечера.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой эфир проекта.

Каким было выступление Данилкиной и Симакина

Перед выступлением ветеран войны призналась, что номер имеет неожиданный для нее характер.

"Я танцую румбу в таком немножко сексуальном направлении", - поделилась она.

Павел и Руся покорили паркет танцем, в котором соединились экспрессия, нежность и страсть. Трогательная и зажигательная румба в их исполнении вызвала громкие овации в зале.

"Я никогда и не мечтала выйти на такую большую сцену. Надеюсь, это будет толчок для людей, которые пережили боль в этой стране, и они смогут поверить в себя, как я, моя команда и моя семья", - растрогала признанием она.

Судья Екатерина Кухар отметила, что номер был полон соблазнительной откровенности, пластики и внутренней силы. Дмитрий Дикусар обратил внимание на глубину исполнения и работу партнера.

Не сдерживала эмоций Наталья Могилевская. Она отметила постановку Павла Симакина и смелость Русланы.

"Так чувственно и смело. Это было современно, сладко. И драма, и слезы. Я думаю, вы претенденты на победу", - заявила певица.

MONATIK также остался в восторге от номера, назвав Руслану своим примером силы, вдохновения и мотивации.


Оценки судей

Пара получила исключительно десятки от членов жюри. В итоге они собрали максимальные 40 баллов. Также за них могут голосовать зрители.

Претендентка на победу? Руся Данилкина покорила выступлением на &quot;Танцях з зірками&quot;Как судьи оценили румбу Данилкиной и Симакина (скриншот)

