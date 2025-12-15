Под аплодисменты и исполнение "Яворини" на трубе: во Львове прощаются со Степаном Гигой

15 декабря во Львове состоялось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря на 67-м году жизни. Как сообщают украинские СМИ, провести певца в последний путь пришли его родные, дети, друзья и сотни поклонников творчества.

Подробнее о том, как прошла церемония - узнайте в материале на РБК-Украина .

Во Львове прощаются со Степаном Гигой

По данным 24 Канала, заупокойная служба началась в 14:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла.

Гроб с телом артиста в храм занесли под звуки трембит. Во время церемонии прозвучала молитва и песня "Вечная память".

Во Львове прощаются со Степаном Гигой (скриншот)

Когда гроб Степана Гиги выносили из храма, присутствующие провожали артиста аплодисментами.

Во Львове прощаются со Степаном Гигой (скриншот)

После этого в центре Львова, на площади Рынок, началось общегородское прощание.

Там трубач исполнил песню "Яворина", которая стала финальным музыкальным аккордом церемонии.

Во Львове прощаются со Степаном Гигой (скриншот)

Как сообщают СМИ со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового, Степана Гигу похоронят на Лычаковском кладбище, на 75-м поле.

Во Львове прощаются со Степаном Гигой (скриншот)

Именно такой была последняя воля артиста.

Что известно о смерти Степана Гиги

Незадолго до смерти певец попал в больницу. По информации, которую ранее обнародовала команда артиста, 19 ноября ему сделали экстренную операцию, из-за чего все запланированные концерты были отменены.

Впоследствии, по данным СМИ, Степану Гизе ампутировали ногу выше колена. Официально эти подробности семья не комментировала.

12 декабря исполнитель умер в реанимационном отделении Первого территориального медицинского объединения Львова. На момент смерти артисту было 66 лет.