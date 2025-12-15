ua en ru
Під оплески і виконання "Яворини" на трубі: у Львові прощаються зі Степаном Гігою

Понеділок 15 грудня 2025 15:49
Під оплески і виконання "Яворини" на трубі: у Львові прощаються зі Степаном Гігою Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Іванна Пашкевич

15 грудня у Львові відбулося прощання з народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня на 67-му році життя. Як повідомляють українські ЗМІ, провести співака в останню путь прийшли його рідні, діти, друзі та сотні шанувальників творчості.

Детальніше про те, як пройшла церемонія - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

У Львові прощаються зі Степаном Гігою

За даними 24 Каналу, заупокійна служба розпочалася о 14:00 у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла.

Труну з тілом артиста до храму занесли під звуки трембіт. Під час церемонії прозвучала молитва та пісня "Вічная пам’ять".

Під оплески і виконання &quot;Яворини&quot; на трубі: у Львові прощаються зі Степаном ГігоюУ Львові прощаються зі Степаном Гігою (скріншот)

Коли труну Степана Гіги виносили з храму, присутні проводжали артиста оплесками.

Під оплески і виконання &quot;Яворини&quot; на трубі: у Львові прощаються зі Степаном ГігоюУ Львові прощаються зі Степаном Гігою (скріншот)

Після цього у центрі Львова, на площі Ринок, розпочалося загальноміське прощання.

Там трубач виконав пісню "Яворина", яка стала фінальним музичним акордом церемонії.

Під оплески і виконання &quot;Яворини&quot; на трубі: у Львові прощаються зі Степаном ГігоюУ Львові прощаються зі Степаном Гігою (скріншот)

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового, Степана Гігу поховають на Личаківському кладовищі, на 75-му полі.

Під оплески і виконання &quot;Яворини&quot; на трубі: у Львові прощаються зі Степаном ГігоюУ Львові прощаються зі Степаном Гігою (скріншот)

Саме такою була остання воля артиста.

Що відомо про смерть Степана Гіги

Незадовго до смерті співак потрапив до лікарні. За інформацією, яку раніше оприлюднила команда артиста, 19 листопада йому зробили екстрену операцію, через що всі заплановані концерти було скасовано.

Згодом, за даними ЗМІ, Степану Гізі ампутували ногу вище коліна. Офіційно ці подробиці родина не коментувала.

12 грудня виконавець помер у реанімаційному відділенні Першого територіального медичного об’єднання Львова. На момент смерті артисту було 66 років.

