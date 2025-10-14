Ломаченко вернется в бокс ради Пакьяо: объявлены дата и место боя

Бой двух легенд мирового бокса - Василия Ломаченко и Мэнни Пакьяо неожиданно анонсировали на Филиппинах. Информация поступила из команды филиппинского бойца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPIN.ph

Что известно о возможном бое

СМИ даже сообщил точную дату и место боя - 24 января 2026 года в американском Лас-Вегасе.

Впрочем, эксперты советуют не спешить с выводами. Как отметил давний советник бывшего филиппинского сенатора Пакьяо - юрист Брандо Вьерньесто, переговоры находятся лишь на раннем этапе.

"Планирование этого поединка только началось", - сообщил он.

Вьерньесто подтвердил, что Ломаченко действительно рассматривается как возможный соперник Пакьяо. По его словам, третья сторона - компания Indistry - уже обратилась к промоутерской компании Top Rank, которая представляла интересы украинца, когда тот еще выступал на профессиональном ринге.

Реакция Top Rank отсутствует

Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион и бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, в июне 2025 года объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Несмотря на это, его имя остается на слуху, а потенциальное возвращение в ринг - особенно против другого ветерана, такого, как 46-летний Пакьяо - может стать настоящей сенсацией в мире бокса.

На момент публикации SPIN.ph сообщает, что глава Top Rank Боб Арум не ответил на запросы журналистов о подтверждении информации. Так же не предоставила комментариев и представительница компании по PR Кэти Нефф.

Стоит сказать, что Ломаченко был боксером легкого веса, тогда как Пакьяо, который в этом году возобновил карьеру, бьется в полусреднем.