ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ломаченко вернется в бокс ради Пакьяо: объявлены дата и место боя

Вторник 14 октября 2025 19:20
UA EN RU
Ломаченко вернется в бокс ради Пакьяо: объявлены дата и место боя Фото: Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бой двух легенд мирового бокса - Василия Ломаченко и Мэнни Пакьяо неожиданно анонсировали на Филиппинах. Информация поступила из команды филиппинского бойца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPIN.ph

Что известно о возможном бое

СМИ даже сообщил точную дату и место боя - 24 января 2026 года в американском Лас-Вегасе.

Впрочем, эксперты советуют не спешить с выводами. Как отметил давний советник бывшего филиппинского сенатора Пакьяо - юрист Брандо Вьерньесто, переговоры находятся лишь на раннем этапе.

"Планирование этого поединка только началось", - сообщил он.

Вьерньесто подтвердил, что Ломаченко действительно рассматривается как возможный соперник Пакьяо. По его словам, третья сторона - компания Indistry - уже обратилась к промоутерской компании Top Rank, которая представляла интересы украинца, когда тот еще выступал на профессиональном ринге.

Реакция Top Rank отсутствует

Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион и бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, в июне 2025 года объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Несмотря на это, его имя остается на слуху, а потенциальное возвращение в ринг - особенно против другого ветерана, такого, как 46-летний Пакьяо - может стать настоящей сенсацией в мире бокса.

На момент публикации SPIN.ph сообщает, что глава Top Rank Боб Арум не ответил на запросы журналистов о подтверждении информации. Так же не предоставила комментариев и представительница компании по PR Кэти Нефф.

Стоит сказать, что Ломаченко был боксером легкого веса, тогда как Пакьяо, который в этом году возобновил карьеру, бьется в полусреднем.

Ранее мы рассказали, что Тайсон Фьюри рассматривает возвращение на ринг в ближайшее время.

Также читайте о топ-9 знаковых боев в карьере Ломаченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Василий Ломаченко Менни Пакьяо
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит