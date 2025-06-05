Был чемпионом в трех категориях, но не стал абсолютным: топ-9 знаковых боев в карьере Ломаченко

Василий Ломаченко официально объявил о прекращении выступлений на ринге. И это повод вспомнить знаковые события в его успешной профи-карьере.

Два олимпийских триумфа

Но сначала - вкратце о выступлениях спортсмена на любительском уровне. Карьера здесь также была яркой.

Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008, Лондон-2012), двукратный чемпион мира (2009, 2011) и чемпион Европы (2008).

Среди любителей он потерпел лишь одно поражение, да и то очень спорное. Произошло это в финале чемпионата мира-2007, когда судьи отдали предпочтение россиянину Альберту Селимову. Впоследствии Ломаченко дважды брал убедительные реванши у обидчика. Сначала на Олимпиаде-2008, а затем - в полупрофессиональной лиге WSB в 2013-м.

Достижения в профи

Летом 2013 года Василий вместе с отцом Анатолием Ломаченко и другом и коллегой по цеху Александром Усиком поехали в США покорять вершины профи-бокса.

Так началась карьера которая длилась почти 12 лет. За это время Ломаченко стал чемпионом мира в трех разных весовых категориях:

в полулегком весе по версии WBO (2014-2016),

во втором полулегком по версии WBO (2016-2018),

в легком - по версиям: WBA и WBO (2018-2020), WBC (2019), а с 2024 года - IBF.

Он также установил несколько рекордов. В частности, в 2014 году стал вторым боксером в истории (после тайца Саенсака Муангсурина), который получил чемпионский титул уже в третьем поединке в профи.

Затем - уже в седьмом поединке он стал чемпионом во второй весовой категории, а в 12-м - получил титул в третьей. Ни один другой боксер в истории не достигал подобных результатов с такой скоростью.

Всего за профессиональную карьеру боксер провел на профи-ринге 21 бой: 18 выиграл (12 - нокаутом) и 3 проиграл. За это время Ломаченко победил 14 боксеров, которые владели титулами чемпионов мира.

Топ-9 боев Ломаченко в профи

Ломаченко - Хосе Луис Рамирес (2013 год)

Первый профи-бой украинца. В американском Лас-Вегасе вышел против опытного соперника с 41 боем и победил его техническим нокаутом в 4 раунде.

Ломаченко - Орландо Салидо (2014 год)

Второй бой в карьере - и сразу за титул WBO в полулегком весе. Ломаченко проиграл разделенным решением судей.

Ломаченко - Гэри Рассел-младший (2014 год)

Вторая попытка взять титул WBO в полулегком весе - на этот раз успешная. Одержав победу единогласным решением судей, украинец стал чемпионом мира в третьем бою.

Ломаченко - Роман Мартинес (2016 год)

7-й бой в карьере и первый в следующей весовой категории - второй полулегкой. Одолев пуэрториканца нокаутом в 5-м раунде, украинец забрал у него титул WBO.

Ломаченко - Хорхе Линарес (2018 год)

12-й бой и еще одна ступенька вверх по категориям. Теперь уже легкий вес, в котором Ломаченко будет выступать до завершения карьеры. Бой оказался очень конкурентным. Украинец впервые побывал в нокдауне, но победил техническим нокаутом в 10-м раунде и получил титул WBA.

Ломаченко - Люк Кэмпбелл (2019 год)

15-й профи-поединок украинца. В Лондоне победил единогласным решением судей британца Кэмпбелла и объединил три пояса в легком весе - WBA, WBO и WBC. Пик карьеры Ломаченко.

Ломаченко - Теофимо Лопес (2020 год)

В 16-м поединке Василий мог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Но проиграл единогласным решением судей и потерял все.

Ломаченко - Девин Хейни (2023 год)

После поражения Василий провел три рейтинговых поединка и вышел на Хэйни - который отобрал титул абсолютного чемпиона у Лопеса. Вторая попытка Ломаченко взять все титулы тоже получилась неудачной. В очень равном соперничестве, в котором многие эксперты увидели победу украинца, судьи единогласно отдали предпочтение американцу.

Ломаченко - Джордж Камбосос (2024 год)

21-й и, как оказалось, последний бой Ломаченко. Победа техническим нокаутом в 11-м раунде принесла ему вакантный титул IBF. И возможность уйти на заслуженный отдых в статусе действующего чемпиона мира.