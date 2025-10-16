Усик анонсировал следующий бой и назвал, сколько еще лет планирует боксировать
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что планирует продолжать боксерскую карьеру до 41 года, после чего сосредоточится на развитии собственной школы бокса и воспитании будущих спортсменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинских национальных новостей.
План Усика до завершения карьеры
Александр Усик заявил, что намерен продолжать активные выступления на профессиональном ринге до достижения им 41-летнего возраста.
По словам 38-летнего боксера, после этого он планирует сосредоточиться на другой миссии - развитии нового поколения украинских спортсменов.
"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю Академию спорта, буду там тренировать, и буду там тренироваться", - заявил Усик в интервью УНН.
Усик также добавил, что ежедневно тренируется с целью вернуться в ринг в 2026 году.
Следующие соперники
После победы над Дюбуа Усик получил статус обязательного претендента для защиты пояса WBO против новозеландца Джозефа Паркера.
Из-за травмы спины украинский боксер попросил отсрочку, и WBO предоставила ему дополнительные 90 дней.
Теперь потенциальным соперником Усика может стать победитель боя Паркер - Уордли, который состоится 25 октября. Переговоры о следующем поединке Усик возобновит в январе 2026 года.
Но, он также отметил, что пока не может назвать своего будущего соперника из-за активных переговоров.
Будущее Усика в украинском спорте
Александр Усик планирует после завершения карьеры развивать собственную академию бокса в Украине и заниматься подготовкой молодого поколения спортсменов.
"Мое будущее в Украине. Будущее детей на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми - они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить", - отметил чемпион.
