Усик анонсировал следующий бой и назвал, сколько еще лет планирует боксировать

Четверг 16 октября 2025 22:26
Усик анонсировал следующий бой и назвал, сколько еще лет планирует боксировать Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что планирует продолжать боксерскую карьеру до 41 года, после чего сосредоточится на развитии собственной школы бокса и воспитании будущих спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинских национальных новостей.

План Усика до завершения карьеры

Александр Усик заявил, что намерен продолжать активные выступления на профессиональном ринге до достижения им 41-летнего возраста.

По словам 38-летнего боксера, после этого он планирует сосредоточиться на другой миссии - развитии нового поколения украинских спортсменов.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю Академию спорта, буду там тренировать, и буду там тренироваться", - заявил Усик в интервью УНН.

Усик также добавил, что ежедневно тренируется с целью вернуться в ринг в 2026 году.

Следующие соперники

После победы над Дюбуа Усик получил статус обязательного претендента для защиты пояса WBO против новозеландца Джозефа Паркера.

Из-за травмы спины украинский боксер попросил отсрочку, и WBO предоставила ему дополнительные 90 дней.

Теперь потенциальным соперником Усика может стать победитель боя Паркер - Уордли, который состоится 25 октября. Переговоры о следующем поединке Усик возобновит в январе 2026 года.

Но, он также отметил, что пока не может назвать своего будущего соперника из-за активных переговоров.

Будущее Усика в украинском спорте

Александр Усик планирует после завершения карьеры развивать собственную академию бокса в Украине и заниматься подготовкой молодого поколения спортсменов.

"Мое будущее в Украине. Будущее детей на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми - они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить", - отметил чемпион.

