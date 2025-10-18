ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ломаченко - Пакьяо: менеджер украинца сделал заявление о бое

Суббота 18 октября 2025 11:37
UA EN RU
Ломаченко - Пакьяо: менеджер украинца сделал заявление о бое Фото: Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко - Эгис Климас объяснил ситуацию с возможным поединком своего подопечного против Мэнни Пакьяо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPIN.ph.

Что известно о возможном бое

Недавно из команды филиппинского бойца поступила информация о возможном бое Пакьяо с Ломаченко. Он якобы должен пройти 24 января 2026 года в американском Лас-Вегасе.

Советник Пакьяо - юрист Брандо Вьерньесто подтвердил, что Ломаченко действительно рассматривается как возможный соперник. По его словам, менеджеры филиппинца обращались в промоутерскую компанию Top Rank, которая представляла интересы украинца, когда тот еще выступал на профессиональном ринге.

Реакция команды Ломаченко

Со стороны украинца некоторое время никто не комментировал информацию. И вот - первая реакция от Климаса.

Он подтвердил, что получал звонки относительно боя с Пакьяо, хотя ни один из них не поступал от команды самого филиппинца.

Но отношение к идее у него - однозначное.

"Нас это не интересует - независимо от того, идет ли речь о настоящем бое или о выставочном. Василий завершил карьеру и занимается другими делами", - сказал Климас.

Что делают Ломаченко и Пакьяо сейчас

37-летний Ломаченко (18-3, 12 КО) в июне текущего года объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем бою, который состоялся в мае 2024-го, он нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в поединке за титул IBF в легком весе.

46-летний Пакьяо (62-8-3, 39 KO) в июле вернулся на ринг и провел бой против чемпиона мира WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился вничью.

Ранее мы писали, что Усик анонсировал следующий бой и сказал, сколько еще лет планирует боксировать.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Василий Ломаченко Менни Пакьяо
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов