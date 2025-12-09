Лобода резко подняла цену на элитный особняк под Москвой: почему его не могут продать

Певица Светлана Лобода повысила стоимость своего загородного дома в Подмосковье, который пытается продать еще с 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания, теперь роскошное поместье в деревне Николо-Урюпино выставлено на продажу за 850 миллионов рублей - на 200 миллионов дороже, чем раньше.

Два года назад артистка просила за недвижимость 650 миллионов.

Отмечается, что продажа осуществляется исключительно по безналичному расчету и на условиях максимальной конфиденциальности.

Речь идет о трехэтажном доме площадью около 1200 квадратных метров с земельным участком почти в один гектар.

Светлана Лобода не может продать имение под Москвой (фото: российские СМИ)

Вместе с основным домом потенциальный покупатель получит гостевой дом, отдельное помещение для персонала и здание охраны.

В имении обустроены четыре спальни, две столовые, гостиная с выходом к бассейну, джакузи, библиотека, прачечная, тренажерный зал, бар с бильярдным столом.

Вся недвижимость продается с мебелью.

На территории также есть гараж на три автомобиля, 12 гостевых паркинг-мест, беседка с барбекю, сад с прудом и система видеонаблюдения по всему периметру участка.

Светлана Лобода не может продать имение под Москвой (фото: российские СМИ)

Причины, по которым Лободе до сих пор не удалось продать поместье, официально не комментируются.

Где сейчас Лобода

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Светлана Лобода уехала из Москвы, где много лет строила карьеру.

Тогда певица публично заявила о поддержке Украины, на время перешла на украинский язык в общении, однако впоследствии снова вернулась к русскому.

В Украину для постоянного проживания артистка так и не вернулась - вместо этого выбрала Европу.

Новым местом жизни для Лободы стала Латвия. Вместе с семьей она поселилась в Риге, куда перевезла и часть своей команды, начав восстанавливать карьеру за рубежом.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Уже в 2023 году певица заявила, что не планирует переводить свой репертуар на украинский язык, объясняя это большим количеством русскоязычных слушателей.

Также Лобода открыто говорила о желании строить жизнь в Европе или США, развивать международную карьеру и выпускать англоязычные треки.

В то же время в ее творчестве продолжают появляться и новые песни на украинском языке.