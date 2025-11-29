"Дали шанс": Чемеров рассекретил неизвестный факт о Лободе и ее возвращении

Саша Чемеров, музыкант и участник "Культурного Десанта", высказался о певице Светлане Лободе. Оказалось, у артистки был шанс на "прощение" и возвращение, но не сумела им воспользоваться.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Чемеров рассказал в новом выпуске проекта Марички Довбенко "У ліжку".

Как Лобода потеряла свой шанс

По словам певца, в 2023 году Светлана могла вернуться в Украину именно как артистка, которая выступает перед военными и поддерживает людей. Впрочем, до этого не дошло.

"На самом деле Лободе дали шанс это сделать. Она поехала в Харьков и на первом же концерте прокололась. Это даже был концерт не для военных, на улице для людей... Когда девочка вышла с плакатами, и Лобода не выдержала, начала ее как-то тыкать, что-то ей говорить", - рассказал Чемеров.

Речь идет о скандальном выступлении Светланы в 2023 году, когда она опозорилась обращением к девочке с плакатом "Харьков без Лободы".

"То есть она не прошла по сути этот экзамен... Это не в рамках "Культурного десанта", но при содействии "Культурного десанта", можно так сказать", - пояснил музыкант.

Чемеров высказался о Лободе (скриншот)

Также Чемеров рассказал, могут ли скандальные артисты вернуться в Украину уже сейчас. По мнению музыканта, каждая ситуация индивидуальна.

"Это зависит от артиста. Если ты можешь выйти из своего танка этого и избавиться от брони ложной, тогда это возможно. Но не всем. Вот в этом случае со Светланой Лободой не получилось, с Потапом не получилось", - отметил певец.