ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Дали шанс": Чемеров рассекретил неизвестный факт о Лободе и ее возвращении

Суббота 29 ноября 2025 20:30
UA EN RU
"Дали шанс": Чемеров рассекретил неизвестный факт о Лободе и ее возвращении Чемеров высказался о Лободе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Саша Чемеров, музыкант и участник "Культурного Десанта", высказался о певице Светлане Лободе. Оказалось, у артистки был шанс на "прощение" и возвращение, но не сумела им воспользоваться.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Чемеров рассказал в новом выпуске проекта Марички Довбенко "У ліжку".

Как Лобода потеряла свой шанс

По словам певца, в 2023 году Светлана могла вернуться в Украину именно как артистка, которая выступает перед военными и поддерживает людей. Впрочем, до этого не дошло.

"На самом деле Лободе дали шанс это сделать. Она поехала в Харьков и на первом же концерте прокололась. Это даже был концерт не для военных, на улице для людей... Когда девочка вышла с плакатами, и Лобода не выдержала, начала ее как-то тыкать, что-то ей говорить", - рассказал Чемеров.

Речь идет о скандальном выступлении Светланы в 2023 году, когда она опозорилась обращением к девочке с плакатом "Харьков без Лободы".

"То есть она не прошла по сути этот экзамен... Это не в рамках "Культурного десанта", но при содействии "Культурного десанта", можно так сказать", - пояснил музыкант.

&quot;Дали шанс&quot;: Чемеров рассекретил неизвестный факт о Лободе и ее возвращенииЧемеров высказался о Лободе (скриншот)

Также Чемеров рассказал, могут ли скандальные артисты вернуться в Украину уже сейчас. По мнению музыканта, каждая ситуация индивидуальна.

"Это зависит от артиста. Если ты можешь выйти из своего танка этого и избавиться от брони ложной, тогда это возможно. Но не всем. Вот в этом случае со Светланой Лободой не получилось, с Потапом не получилось", - отметил певец.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лобода Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает