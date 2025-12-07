ua en ru
"Металлисту 1925" грозит техническое поражение из-за блэкаута на стадионе: детали скандала

Воскресенье 07 декабря 2025 18:20
"Металлисту 1925" грозит техническое поражение из-за блэкаута на стадионе: детали скандала Фото: Харьковский клуб может получить техническое поражение (ФК "Металлист 1925")
Автор: Андрей Костенко

Поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги между харьковским "Металлистом 1925" и ровенским "Вересом", который должен был состояться в Житомире, завершился скандалом. Из-за серьезных перебоев с освещением на стадионе арбитр несколько раз останавливал игру, а затем - досрочно ее завершил.

О том, что происходило в Житомире и возможных последствиях - рассказывает РБК-Украина.

Игра в темноте

Матч начался с задержкой: свет на арене исчез еще перед стартовым свистком. После восстановления электроснабжения команды все же вышли на поле, однако уже на 10-й минуте арбитр Виталий Романов был вынужден снова отправить футболистов в раздевалку - прожекторы погасли повторно.

Еще одна попытка возобновления не спасла ситуацию: освещение снова исчезло, и судья принял решение завершить матч на 20-й минуте.

Реакция клубов

После финального свистка обе команды вышли с заявлениями в своих социальных сетях.

Харьковчане были достаточно лаконичными: "Матч "Металлист 1925" - "Верес" сегодня не доиграют! Главный арбитр, делегат матча и команды, приняли совместное решение, что сегодня играть уже не будут! Дальнейшие решения за дирекцией УПЛ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ровенской команды описала все события, которые происходили в сорванном матче, отметив, что сама игра в Житомире стартовала на 10 минут позже, и добавила: "Теперь судьба встречи зависит от решения руководящих органов".

"Металлисту 1925" грозит поражение

Теперь "Металлисту 1925" может быть засчитано техническое поражение. Ведь пункт 6 статьи №10 Регламента УПЛ предусматривает наказание в виде 0:3 в случае, если клуб-хозяин не обеспечил надлежащие условия для проведения матча.

На это же во время совещания обратили внимание представители "Вереса".

Что произошло с освещением

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун объяснил причину технического сбоя. По его словам, проблемы возникли из-за скачка напряжения, который повлек выход из строя оборудования.

"Оборудование сгорело из-за перепада напряжения. Это настоящий форс-мажор - мы готовы предоставить все документы. Мы предлагали сыграть завтра и были готовы оплатить проживание соперника. Но общего решения найти не удалось - "Верес" возвращается домой", - цитирует руководителя клуба официальный Telegram-канал УПЛ.

В клубе подчеркивают, что ситуацию следует рассматривать как непредсказуемую техническую аварию, а не как прецедент для манипуляций. По словам вице-президента харьковчан, электрики стадиона даже успели заменить часть оборудования по ходу матча, но система окончательно вышла из строя.

Теперь окончательное слово - за Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ, который определит, будет ли матч переигран, или "Металлисту 1925" действительно засчитают техническое поражение.

Ранее мы рассказали об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Также читайте, как ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.

