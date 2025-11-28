ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо", ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

Пятница 28 ноября 2025 13:17
UA EN RU
"Динамо", ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала Фото: "Динамо" и ЛНЗ сыграют с командами Первой лиги (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

28 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2025/26.

О ее результатах - сообщает РБК-Украина.

Кто с кем сыграет

В данную стадию турнирную вышли восемь участников. Лишь три из них - представляют УПЛ. Пять команд играют в Первой лиге и еще одна - во Второй.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары.

Кубок Украины-2025/26, 1/4 финала

  • "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Локомотив" (Киев, 2 лига)
  • "Чернигов" (1 лига) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига)
  • ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
  • "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Игулец" (Петрово, 1 лига)

&quot;Динамо&quot;, ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

Матчи состоятся уже весной следующего года, официальные базовые даты - 3, 4 и 5 марта. В них определятся четыре участника полуфинальной стадии.

Кубок Украины в новом формате: что изменилось

Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.

Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.

Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий на всех стадиях - полностью открытый.

&quot;Динамо&quot;, ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде козацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.

Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.

Ранее мы сообщили, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" и поражения "Динамо".

Также читайте, кто будет спасать "Динамо" после Шовковского: все кандидаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Кубок Украины
Новости
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает