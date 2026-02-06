Лілія Ребрик розсекретила незвичний ритуал, який рятує її стосунки з дітьми та чоловіком

Лілія Ребрик виховує трьох доньок і активно працює, проте завжди знаходить час на особисте спілкування з кожним членом родини. Зірка розповіла про свою авторську практику "побачень", яка допомагає їй не втрачати зв’язок із близькими.

Попри щільний графік, Лілія відмовилася від "гонитви за успіхом" на користь емоційного комфорту.

Її головний секрет - короткі, але регулярні зустрічі з чоловіком та дітьми, які вона називає "побаченнями-п'ятихвилинками".

"Мені подобається поєднувати непоєднуване. Коли в тебе є лише п'ять вільних хвилин, ти телефонуєш і думаєш, де і з ким можеш перетнутися: або з чоловіком, або з кимось із дітей. Це моя віддушина. На самоті мені вистачає часу за кермом, а вдома я хочу бути з ними", - поділилася ведуча.

Особливу увагу Ребрик приділяє індивідуальному спілкуванню з кожною донькою окремо.

Лілія Ребрик тз доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча переконана: коли батьки говорять з дітьми "через призму всіх", вони втрачають справжню особистість дитини.

"Ми не помічаємо, як починаємо спілкуватися з чоловіком лише через дітей. Тому я практикую побачення з дітками по одному. Коли ти з дитиною наодинці, вона відкривається зовсім інакше. Це такий кайф!", - розповіла Лілія.

Конфлікт поколінь та "дух протиріччя" Найбільше зірку зараз дивує старша донька Діана, якій виповнилося 13 років.

За словами мами, підлітковий вік приніс у їхнє спілкування нові виклики.

"Мені з нею так цікаво! Вона леді на вигляд, але в ній живе справжній дух протиріччя, вона проти системи. Інколи Діана ставить такі запитання, що заганяє мене в тупик. Мені часом не вистачає бази, щоб відповісти або змотивувати її", - відверто зізналася артистка.

Ведуча закликає всіх батьків не ставити життя на паузу і знаходити час на такі "п'ятихвилинки", щоб не втратити емоційну близькість у родині.