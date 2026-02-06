Лілія Ребрик розсекретила незвичний ритуал, який рятує її стосунки з дітьми та чоловіком
Лілія Ребрик виховує трьох доньок і активно працює, проте завжди знаходить час на особисте спілкування з кожним членом родини. Зірка розповіла про свою авторську практику "побачень", яка допомагає їй не втрачати зв’язок із близькими.
Своїм особливим ритуалом вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.
Попри щільний графік, Лілія відмовилася від "гонитви за успіхом" на користь емоційного комфорту.
Її головний секрет - короткі, але регулярні зустрічі з чоловіком та дітьми, які вона називає "побаченнями-п'ятихвилинками".
"Мені подобається поєднувати непоєднуване. Коли в тебе є лише п'ять вільних хвилин, ти телефонуєш і думаєш, де і з ким можеш перетнутися: або з чоловіком, або з кимось із дітей. Це моя віддушина. На самоті мені вистачає часу за кермом, а вдома я хочу бути з ними", - поділилася ведуча.
Особливу увагу Ребрик приділяє індивідуальному спілкуванню з кожною донькою окремо.
Лілія Ребрик тз доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ведуча переконана: коли батьки говорять з дітьми "через призму всіх", вони втрачають справжню особистість дитини.
"Ми не помічаємо, як починаємо спілкуватися з чоловіком лише через дітей. Тому я практикую побачення з дітками по одному. Коли ти з дитиною наодинці, вона відкривається зовсім інакше. Це такий кайф!", - розповіла Лілія.
Конфлікт поколінь та "дух протиріччя" Найбільше зірку зараз дивує старша донька Діана, якій виповнилося 13 років.
За словами мами, підлітковий вік приніс у їхнє спілкування нові виклики.
"Мені з нею так цікаво! Вона леді на вигляд, але в ній живе справжній дух протиріччя, вона проти системи. Інколи Діана ставить такі запитання, що заганяє мене в тупик. Мені часом не вистачає бази, щоб відповісти або змотивувати її", - відверто зізналася артистка.
Ведуча закликає всіх батьків не ставити життя на паузу і знаходити час на такі "п'ятихвилинки", щоб не втратити емоційну близькість у родині.
