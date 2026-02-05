ua en ru
"Срывало башню": Лилия Ребрик вспомнила, как провалила первый кастинг на "Танцюють всі"

Четверг 05 февраля 2026 17:23
"Срывало башню": Лилия Ребрик вспомнила, как провалила первый кастинг на "Танцюють всі" Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Полина Иваненко

Лилия Ребрик откровенно рассказала о закулисье старта шоу "Танцюють всі", которое сделало ее звездой номер один, и призналась, готова ли сейчас вернуться в большие телеформаты.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Как Лилия Ребрик провалила первые пробы

Лилия вспоминает, что "Танцюють всі" были ее огромной мечтой. Увидев оригинальный формат шоу, она дала себе установку: "Кто, если не я?". Однако чрезмерное волнение и желание идеально выглядеть в кадре чуть не сыграли с ней злую шутку.

"Я так хотела его вести, у меня срывало башню. Я пошла на пробы и так старалась, что завалила их. Руководство тогда сказало: "Лиля, а где ты? Мы же тебя знаем, ты же классная". Меня очень задели эти слова", - делится ведущая.

Только на вторых пробах Ребрик смогла "выдохнуть" и показать свою настоящую личность. Именно этот искренний подход и сделал ее лицом проекта на целых 10 лет. Утро после первого прямого эфира стало для нее переломным: она проснулась знаменитой.

Вернется ли ведущая в большие шоу

Ведущая признается, что часто думает о запуске масштабных проектов в Украине сейчас. Для нее это было бы символом внутренней победы и возвращения к мирной жизни. Однако Лилия сомневается, готово ли общество к развлекательному контенту такого объема во время войны.

"Я не знаю, готовы ли наши люди переключиться. Хотя мне бы, пожалуй, очень хотелось что-то подобное. Мы ездим со спектаклями, и это возможность отвлечься на два часа. Проект же длится гораздо дольше", - отмечает Ребрик.

