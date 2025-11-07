ua en ru
Лига конференций: на каких местах "Шахтер" и "Динамо" и проходят ли они в плей-офф

Пятница 07 ноября 2025 08:00
Лига конференций: на каких местах "Шахтер" и "Динамо" и проходят ли они в плей-офф Фото: "Шахтер" и "Динамо" синхронно одержали победы в Европе (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Третий тур основного этапа Лиги конференций наконец-то подарил украинским болельщикам положительные эмоции. "Шахтер" и "Динамо" синхронно одержали победы в континентальных турнирах, отгрузив в ворота соперников восемь голов и не пропустив ни одного.

О том, на каких местах в общей таблице отечественные клубы и достаточно ли этого для выхода в плей-офф - рассказывает РБК-Украина.

Половина пути - позади

В отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, основной этап Лиги конференций состоит не из восьми, а из шести туров. Поэтому, сыграв по три поединка, "Динамо" и "Шахтер" уже прошли половину турнирного пути.

"Горняки" одержали вторую победу и набрали шесть очков. Это позволило команде подняться в общей таблице на 10-ю строчку.

Столичный коллектив, одержал первую победу, значительно при этом улучшив разницу забитых и пропущенных голов (было - 0:5, стало - 6:5). Положительный баланс вместе с тремя очками позволил киевлянам вскочить в таблице на 24-ю строчку - последнюю, что дает шанс на плей-офф.

Напомним, что в следующий этап напрямую выходят восемь лучших команд. А те, кто разместится на позициях с 9-й по 24-ю - сыграют в стыковых встречах.

Обе наши команды пока претендуют именно на стыки: "Шахтер" - как сеяная команда, "Динамо" - как несеяная. То есть теоретически даже могут пересечься.

Лидеры и аутсайдеры

По итогам третьего тура ЛК на вершине турнирной таблицы закрепилось три команды - турецкий "Самсунспор", словенский "Целе" и немецкий "Майнц" - только они имеют стопроцентный результат на экваторе турнира.

В то же время, среди откровенных аутсайдеров - братиславский "Слован", мальтийский "Хамрун Спартанс" и австрийский "Рапид". Все три команды пока идут без очков.

Лига конференций: на каких местах &quot;Шахтер&quot; и &quot;Динамо&quot; и проходят ли они в плей-офф

Что дальше для украинских клубов

И "Динамо", и "Шахтеру" еще предстоит сыграть по три поединка. Ближайшие матчи - в конце ноября, после паузы на матчи сборных. Еще два тура будут сыграны в декабре.

Матчи украинских команд в основном раунде ЛК

27 ноября

  • "Омония" (Кипр) - "Динамо"
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шахтер"

11 декабря

  • "Фиорентина" (Италия) - "Динамо"
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Шахтер"

18 декабря

  • "Динамо" - "Ноа" (Армения)
  • "Шахтер" - "Риека" (Хорватия)

Отметим, что в прошлом сезоне минимальным показателем, с которым команды выходили в плей-офф - было 7 баллов (но - не гарантия, одна команда с этим количеством осталась за бортом). А вот 8 очков гарантировали участие в стыковых матчах.

В топ-8 финишировали клубы, которые взяли по 12 баллов и лучшая из четырех, имевших по 11 пунктов.

Ранее мы сообщили, что ФИФА назвала претендентов на звание "Футболист года".

Также узнайте все результаты 4-го тура Лиги чемпионов и текущую турнирную таблицу.

