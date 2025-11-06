ФИФА назвала претендентов на звание "Футболист года": кто в списке

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала перечень игроков, претендующих на звание лучшего футболиста мира по итогам 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Что известно о премии

The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.

Кто попал в список номинантов

В нынешний перечень кандидатов вошли 11 футболистов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".

Претенденты на The Best FIFA Men's Player

Усман Дембеле (ПСЖ)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Витинья (ПСЖ)

Рафинья ("Барселона")

Ламин Ямаль ("Барселона")

Педри ("Барселона")

Коул Палмер ("Челси")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Гарри Кейн ("Бавария")

Килиан Мбаппе ("Реал")

Как выбирают победителя

Голосование за победителей премии проходит в несколько этапов. Свои голоса отдают:

тренеры национальных сборных

капитаны команд

журналисты ведущих медиа

футбольные болельщики через официальный сайт ФИФА

Результаты суммируются по специальной системе баллов. Имя лучшего игрока года будет объявлено во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 2025.

Кто триумфовал в прошлом году

В 2024 году обладателем престижной награды стал Винисиус Жуниор - вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии, который помог "сливочным" одержать победу в Лиге чемпионов.