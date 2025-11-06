ua en ru
ФИФА назвала претендентов на звание "Футболист года": кто в списке

Четверг 06 ноября 2025 20:55
ФИФА назвала претендентов на звание "Футболист года": кто в списке Фото: Усман Дембеле может добавить к "Золотому мячу" еще одну премию (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала перечень игроков, претендующих на звание лучшего футболиста мира по итогам 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Что известно о премии

The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.

Кто попал в список номинантов

В нынешний перечень кандидатов вошли 11 футболистов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".

Претенденты на The Best FIFA Men's Player

  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Рафинья ("Барселона")
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Педри ("Барселона")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")

ФИФА назвала претендентов на звание &quot;Футболист года&quot;: кто в списке

Как выбирают победителя

Голосование за победителей премии проходит в несколько этапов. Свои голоса отдают:

  • тренеры национальных сборных
  • капитаны команд
  • журналисты ведущих медиа
  • футбольные болельщики через официальный сайт ФИФА

Результаты суммируются по специальной системе баллов. Имя лучшего игрока года будет объявлено во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 2025.

Кто триумфовал в прошлом году

В 2024 году обладателем престижной награды стал Винисиус Жуниор - вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии, который помог "сливочным" одержать победу в Лиге чемпионов.

Ранее мы сообщили, что сборная Франции объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2026 в ноябре.

Также мы писали, что сборная Украины рискует потерять защитника перед решающими поединками отбора на мундиаль.

Футбол ФИФА
