Лига чемпионов: расписание всех матчей среды и когда играют украинцы
Шестой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 продолжится в среду, 10 декабря, девятью поединками в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
С кем сыграют Трубин, Забарный и другие
Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. Азербайджанский "Карабах" нашего Алексея Кащука дома сыграет с главным неудачником турнира - нидерландским "Аяксом", единственной командой, не набравшей еще ни одного очка. В это же время стартует также поединок испанского "Вильярреала" с датским "Копенгагеном".
В 22 часа начнутся еще семь матчей. Среди них - три встречи с участием коллективов украинских легионеров. Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова примет действующего чемпиона Италии - "Наполи".
ПСЖ Ильи Забарного сыграет в испанском Бильбао с местным "Атлетиком". А мадридский "Реал" Андрея Лунина проведет центральный поединок игрового дня - дома встретится с английским "Манчестер Сити".
Также в среду сыграют между собой немецкий "Байер" и английский "Ньюкасл", другой немецкий клуб - "Боруссия" Д и норвежский "Буде-Глимт", бельгийский "Брюгге" и лондонский "Арсенал", итальянский "Ювентус" и кипрский "Пафос".
Расписание матчей 10 декабря
19:45
- "Вильярреал" - "Копенгаген"
- "Карабах" - "Аякс"
22:00
- "Бенфика" - "Наполи"
- "Атлетик" - ПСЖ
- "Реал" - "Манчестер Сити"
- "Байер" - "Ньюкасл"
- "Боруссия" Д - "Буде-Глимт"
- "Брюгге" - "Арсенал"
- "Ювентус" - "Пафос"
Где смотреть ЛЧ
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
