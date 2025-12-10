ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига чемпионов: расписание всех матчей среды и когда играют украинцы

Среда 10 декабря 2025 15:37
UA EN RU
Лига чемпионов: расписание всех матчей среды и когда играют украинцы Фото: Анатолий Трубин готовится к матчу с "Наполи" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Шестой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 продолжится в среду, 10 декабря, девятью поединками в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

С кем сыграют Трубин, Забарный и другие

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. Азербайджанский "Карабах" нашего Алексея Кащука дома сыграет с главным неудачником турнира - нидерландским "Аяксом", единственной командой, не набравшей еще ни одного очка. В это же время стартует также поединок испанского "Вильярреала" с датским "Копенгагеном".

В 22 часа начнутся еще семь матчей. Среди них - три встречи с участием коллективов украинских легионеров. Лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова примет действующего чемпиона Италии - "Наполи".

ПСЖ Ильи Забарного сыграет в испанском Бильбао с местным "Атлетиком". А мадридский "Реал" Андрея Лунина проведет центральный поединок игрового дня - дома встретится с английским "Манчестер Сити".

Также в среду сыграют между собой немецкий "Байер" и английский "Ньюкасл", другой немецкий клуб - "Боруссия" Д и норвежский "Буде-Глимт", бельгийский "Брюгге" и лондонский "Арсенал", итальянский "Ювентус" и кипрский "Пафос".

Расписание матчей 10 декабря

19:45

  • "Вильярреал" - "Копенгаген"
  • "Карабах" - "Аякс"

22:00

  • "Бенфика" - "Наполи"
  • "Атлетик" - ПСЖ
  • "Реал" - "Манчестер Сити"
  • "Байер" - "Ньюкасл"
  • "Боруссия" Д - "Буде-Глимт"
  • "Брюгге" - "Арсенал"
  • "Ювентус" - "Пафос"

Лига чемпионов: расписание всех матчей среды и когда играют украинцы

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы рассказали, какие клубы уже обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов.

Также узнайте о юной украинской звезде мюнхенской "Баварии", который впервые забил в еврокубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Андрей Лунин
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте