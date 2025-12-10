Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів середи і коли грають українці
Шостий тур загального раунду Ліги чемпіонів-2025/26 продовжиться в середу, 10 грудня, дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
З ким зіграють Трубін, Забарний та інші
Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. Азербайджанський "Карабах" нашого Олексія Кащука вдома зіграє з головним невдахою турніру – нідерландським "Аяксом", єдиною командою, що не набрала ще жодного очка. У цей самий час стартує також поєдинок іспанського "Вільярреала" з данським "Копенгагеном".
О 22-й годині розпочнуться ще сім матчів. Серед них – три зустрічі за участю колективів українських легіонерів. Лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова прийме чинного чемпіона Італії – "Наполі".
ПСЖ Іллі Забарного зіграє в іспанському Більбао з місцевим "Атлетіком". А мадридський "Реал" Андрія Луніна проведе центральний поєдинок ігрового дня – вдома зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті".
Також у середу зіграють між собою німецький "Байєр" та англійський "Ньюкасл", інший німецький клуб – "Боруссія" Д та норвезький "Буде-Глімт", бельгійський "Брюгге" та лондонський "Арсенал", італійський "Ювентус" та кіпрський "Пафос".
Розклад матчів 10 грудня
19:45
- "Вільярреал" – "Копенгаген"
- "Карабах" – "Аякс"
22:00
- "Бенфіка" – "Наполі"
- "Атлетік" – ПСЖ
- "Реал" – "Манчестер Сіті"
- "Байєр" – "Ньюкасл"
- "Боруссія" Д – "Буде-Глімт"
- "Брюгге" – "Арсенал"
- "Ювентус" – "Пафос"
Де дивитися ЛЧ
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
