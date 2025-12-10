ua en ru
Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів середи і коли грають українці

Середа 10 грудня 2025 15:37
Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів середи і коли грають українці Фото: Анатолій Трубін готується до матчу з "Наполі" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрій Костенко

Шостий тур загального раунду Ліги чемпіонів-2025/26 продовжиться в середу, 10 грудня, дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

З ким зіграють Трубін, Забарний та інші

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. Азербайджанський "Карабах" нашого Олексія Кащука вдома зіграє з головним невдахою турніру – нідерландським "Аяксом", єдиною командою, що не набрала ще жодного очка. У цей самий час стартує також поєдинок іспанського "Вільярреала" з данським "Копенгагеном".

О 22-й годині розпочнуться ще сім матчів. Серед них – три зустрічі за участю колективів українських легіонерів. Лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова прийме чинного чемпіона Італії – "Наполі".

ПСЖ Іллі Забарного зіграє в іспанському Більбао з місцевим "Атлетіком". А мадридський "Реал" Андрія Луніна проведе центральний поєдинок ігрового дня – вдома зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті".

Також у середу зіграють між собою німецький "Байєр" та англійський "Ньюкасл", інший німецький клуб – "Боруссія" Д та норвезький "Буде-Глімт", бельгійський "Брюгге" та лондонський "Арсенал", італійський "Ювентус" та кіпрський "Пафос".

Розклад матчів 10 грудня

19:45

  • "Вільярреал" – "Копенгаген"
  • "Карабах" – "Аякс"

22:00

  • "Бенфіка" – "Наполі"
  • "Атлетік" – ПСЖ
  • "Реал" – "Манчестер Сіті"
  • "Байєр" – "Ньюкасл"
  • "Боруссія" Д – "Буде-Глімт"
  • "Брюгге" – "Арсенал"
  • "Ювентус" – "Пафос"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми розповіли, які клуби вже забезпечили собі місця в плей-офф Ліги чемпіонів.

Також дізнайтеся про юну українську зірку мюнхенської "Баварії", який вперше забив у єврокубку.

