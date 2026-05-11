Переехал в РФ и получил российский паспорт: где сейчас Андрей Доманский
Бывший ведущий телеканала "Интер" Андрей Доманский, известный пророссийскими высказываниями, после выезда из Украины поселился в России, получил паспорт РФ и нашел работу в подсанкционном банке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста "Радио Свобода" и проекта "Схемы" Георгия Шабаева.
Краткая биография Андрея Доманского
Андрей Доманский родился в Одессе. Карьеру он начинал на местном радио, а впоследствии стал одним из самых известных украинских телеведущих.
Зрителям он запомнился по проектам "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция" и "Фабрика звезд". В разные годы Доманский работал на "1+1" и "Интере".
В 2018 году телеканал "Интер" оказался в скандале из-за концерта к 9 мая, в котором звучали пророссийские месседжи.
Сам Доманский тогда также отметился заявлением об "украинских фашистах".
В 2021 году телеведущий собирался ехать в Беларусь, чтобы провести фестиваль "Славянский базар", который ассоциируют с режимом Александра Лукашенко. После общественного резонанса он отказался от участия.
После начала полномасштабной войны Доманский записал обращение на украинском языке.
В ролике он поддержал волонтеров и несколько раз повторил слова "паляниця" и "клубника".
Впрочем, в соцсетях ему не поверили. Пользователи припомнили телеведущему предыдущие пророссийские высказывания и раскритиковали его.
После волны хейта он удалил свои страницы в соцсетях.
Где сейчас Андрей Доманский
По данным журналиста Георгия Шабаева, после выезда из Украины Доманский поселился в России.
Журналист выяснил из российских реестров, что паспорт РФ телеведущему выдали 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.
Это свидетельствует о том, что на тот момент он уже находился на территории России, хотя ранее в сети ходили слухи, якобы Доманский живет в странах Балтии.
Андрей Доманский получил паспорт РФ (скриншот facebook.com/george.shabaev)
В марте 2023 года Доманский устроился в компанию "Совкомбанк Технологии".
Это IT-подразделение российского "Совкомбанка", который находится под международными санкциями из-за войны РФ против Украины.
Георгий Шабаев иронично прокомментировал новую работу телеведущего.
"Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта осуществилась... в России", - написал журналист.
Журналист также выяснил, что после переезда экс-украинец вместе с семьей отдыхал в ОАЭ.
В январе 2024 года девять ночей в пятизвездочном отеле стоили почти полмиллиона рублей - более 5 тысяч долларов по тогдашнему курсу.
Андрей Доманский отдыхал во время войны в ОАЭ (скриншот facebook.com/george.shabaev)
Пока неизвестно, отказался ли Доманский от украинского гражданства.
Шабаев предположил, что украинский паспорт может оставаться для телеведущего удобным для поездок по Европе.