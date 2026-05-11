Переехал в РФ и получил российский паспорт: где сейчас Андрей Доманский

Бывший ведущий телеканала "Интер" Андрей Доманский, известный пророссийскими высказываниями, после выезда из Украины поселился в России, получил паспорт РФ и нашел работу в подсанкционном банке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста "Радио Свобода" и проекта "Схемы" Георгия Шабаева.

Краткая биография Андрея Доманского

Андрей Доманский родился в Одессе. Карьеру он начинал на местном радио, а впоследствии стал одним из самых известных украинских телеведущих.

Зрителям он запомнился по проектам "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция" и "Фабрика звезд". В разные годы Доманский работал на "1+1" и "Интере".

В 2018 году телеканал "Интер" оказался в скандале из-за концерта к 9 мая, в котором звучали пророссийские месседжи.

Сам Доманский тогда также отметился заявлением об "украинских фашистах".

В 2021 году телеведущий собирался ехать в Беларусь, чтобы провести фестиваль "Славянский базар", который ассоциируют с режимом Александра Лукашенко. После общественного резонанса он отказался от участия.

После начала полномасштабной войны Доманский записал обращение на украинском языке.

В ролике он поддержал волонтеров и несколько раз повторил слова "паляниця" и "клубника".

Впрочем, в соцсетях ему не поверили. Пользователи припомнили телеведущему предыдущие пророссийские высказывания и раскритиковали его.

После волны хейта он удалил свои страницы в соцсетях.

Где сейчас Андрей Доманский

По данным журналиста Георгия Шабаева, после выезда из Украины Доманский поселился в России.

Журналист выяснил из российских реестров, что паспорт РФ телеведущему выдали 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.

Это свидетельствует о том, что на тот момент он уже находился на территории России, хотя ранее в сети ходили слухи, якобы Доманский живет в странах Балтии.

Андрей Доманский получил паспорт РФ (скриншот facebook.com/george.shabaev)

В марте 2023 года Доманский устроился в компанию "Совкомбанк Технологии".

Это IT-подразделение российского "Совкомбанка", который находится под международными санкциями из-за войны РФ против Украины.

Георгий Шабаев иронично прокомментировал новую работу телеведущего.

"Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта осуществилась... в России", - написал журналист.

Журналист также выяснил, что после переезда экс-украинец вместе с семьей отдыхал в ОАЭ.

В январе 2024 года девять ночей в пятизвездочном отеле стоили почти полмиллиона рублей - более 5 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

Андрей Доманский отдыхал во время войны в ОАЭ (скриншот facebook.com/george.shabaev)

Пока неизвестно, отказался ли Доманский от украинского гражданства.

Шабаев предположил, что украинский паспорт может оставаться для телеведущего удобным для поездок по Европе.