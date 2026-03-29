RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Леся Никитюк впервые высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным: "Люди любят сплетни"

15:18 29.03.2026 Вс
2 мин
Телеведущая отреагировала на постоянные обсуждения в сети
aimg Иванна Пашкевич
Леся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые публично заговорила о разнице в возрасте между ней и ее женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый эпизод шоу "Єпитання" на Новом канале, видео которого опубликовали 27 марта в YouTube.

В кадре Никитюк дала понять, что тема возрастной разницы между ней и возлюбленным давно вызывает интерес у публики.

При этом сама она отнеслась к этому с иронией и без лишней драмы.

"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персон, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась немножко раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", - сказала ведущая.

Тем самым Леся фактически впервые прямо прокомментировала разницу в возрасте с Дмитрием Бабчуком, о которой ранее преимущественно говорили только в контексте обсуждений в соцсетях и СМИ.

Что известно о личной жизни Никитюк

В прошлом году 38-летняя телеведущая впервые стала мамой.

При этом беременность она не афишировала и до последнего не подтверждала слухи, которые время от времени появлялись в информационном пространстве.

Отцом ребенка является 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в рядах ВСУ. Об их отношениях стало известно осенью 2024 года.

Леся Никитюк с возлюбленным и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В январе 2025 года военный сделал Лесе предложение, и она ответила согласием. Несмотря на это, официально брак пара пока не зарегистрировала.

В ноябре влюбленные покрестили сына. Тогда же они впервые раскрыли, как назвали мальчика. Малышу дали имя Оскар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
