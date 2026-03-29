Леся Никитюк впервые высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным: "Люди любят сплетни"

В кадре Никитюк дала понять, что тема возрастной разницы между ней и возлюбленным давно вызывает интерес у публики.

При этом сама она отнеслась к этому с иронией и без лишней драмы.

"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персон, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась немножко раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", - сказала ведущая.

Тем самым Леся фактически впервые прямо прокомментировала разницу в возрасте с Дмитрием Бабчуком, о которой ранее преимущественно говорили только в контексте обсуждений в соцсетях и СМИ.

Что известно о личной жизни Никитюк

В прошлом году 38-летняя телеведущая впервые стала мамой.

При этом беременность она не афишировала и до последнего не подтверждала слухи, которые время от времени появлялись в информационном пространстве.

Отцом ребенка является 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в рядах ВСУ. Об их отношениях стало известно осенью 2024 года.

Леся Никитюк с возлюбленным и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В январе 2025 года военный сделал Лесе предложение, и она ответила согласием. Несмотря на это, официально брак пара пока не зарегистрировала.

В ноябре влюбленные покрестили сына. Тогда же они впервые раскрыли, как назвали мальчика. Малышу дали имя Оскар.