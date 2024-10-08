Восемь лет на защите Украины. Кто такой Дмитрий Бабчук
На днях блогер и ведущая Леся Никитюк рассекретила имя своего любимого. Им оказался военнослужащий ВСУ Дмитрий Бабчук.
РБК-Украина рассказывает, что известно о Дмитрии Бабчуке.
Кто такой Дмитрий Бабчук
Дмитрий родился в 1996 году в Одессе. Учился в Запорожском национальном университете. Долгое время занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта в этом виде.
В 20-летнем возрасте Дмитрий вступил в ряды ВСУ. Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.
Дмитрий Барчук (фото: instagram.com/special_my_profession)
"Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не пошел в армию и не поехал в АТО в 2016 году. Служба и война сделали меня тем, кем я сейчас. А оглядываясь назад, давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я ей доволен", – ранее писал Дмитрий.
Сейчас он не разглашает, в какой бригаде служит и на каком направлении выполняет боевые задания. На странице Дмитрия в Instagram много фотографий с фронта, на него подписаны более 39 тыс. пользователей. Также он ведет Тіk Тok, некоторые его видео набирают более 1 млн просмотров.
Дмитрий служит в армии в течение 8 лет (фото: instagram.com/special_my_profession)
Этой весной Дмитрий попал в объектив камер военных фотографов Влады и Константина Либеровых, когда те снимали тренировку боевых водолазов из спецназа.
"Наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодка, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчик" – вся в дырках от вражеских пуль", – писали тогда Либеровы.
Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)
Крайне редко Дмитрий делится на своей странице мыслями о фронте и войне.
"Как же раздражают люди, которые создают себе иллюзию, посмотрев рекламу, будто уже завтра будет "наступление", и мы за день выигрываем войну, а послезавтра уже будем отдыхать в Крыму. Перестаньте это делать. Для нас каждый день это уже невероятная победа… маленькая, но победа. Что на какой-то позиции отбили пару наступлений за день, кто-то забрал себе серую зону, кто-то немного продвинулся вперед, но в этот же момент где-то дали продвинуться противнику из-за превосходящей силы или плохой позиции наших", – писал Дмитрий.
Добавим, что боец раньше рассказывал, что с детства мечтал быть морским пехотинцем, во флоте в свое время служил его дедушка.
Дмитрий на фоне Антоновского моста в Херсоне (фото:instagram.com/special_my_profession)
Дмитрий в начале полномасштабного вторжения (фото:instagram.com/special_my_profession)
Что известно о романе Дмитрия и Леси Никитюк
Блогерша и ведущая Леся Никитюк 6 октября в своих соцсетях поделилась фотографией с любимым, чем заинтриговала своих подписчиков. Она опубликовала снимок с парнем, у которого на всю спину татуировка. Фоловеры Леси по нему смогли идентифицировать, что этот парень – Дмитрий Бабчук. Потом звезда подтвердила это, опубликовав общее фото, обозначив Бабчука.
"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = сердечко", – подписала снимок Леся.
Дмитрий добавил общее фото себе в сторис в Instagram.
Добавим, что пока неизвестно, сколько времени пара встречается и насколько серьезны их отношения.
Леся и Дмитрий (фото: Instagram/Dmitry Babchuk)
Раньше мы писали о мужчинах, которым приписывали романы с Лесей Никитюк. Среди них Сергей Притула, Николай Тищенко, Богдан Буше.
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При подготовке материала использовали информацию со страниц Дмитрия Бабчука в Instagram, а также Леси Никитюк и Либеровых, пост "Повернись живим" в Facebook.
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