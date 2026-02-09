Леся Никитюк рассказала о материнстве и подготовке к свадьбе с женихом-военным

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в прошлом году впервые стала мамой, рассказала о материнстве, а также прокомментировала, на каком этапе находится подготовка к свадьбе с женихом - военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для проекта "Тур зірками".

Когда ждать свадьбу Леси Никтюк

Отвечая на вопрос о подготовке к свадьбе, знаменитость отметила, что сейчас этот вопрос находится на начальном этапе.

"Все сейчас еще на таком этапе мечты, скажем так-, - поделилась Леся.

По ее словам, конкретные планы зависят от службы жениха.

"Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию будет позволять его работа", - пояснила телеведущая.

Леся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В то же время она призналась, что раньше не представляла собственной свадьбы.

Телеведущая также добавила, что долгое время не могла представить себя в свадебном образе.

"На самом деле мне не хватало всегда фантазии. Вот для других кого-то я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела. А вот сейчас вижу", - сказала она.

Как изменилась жизнь после рождения ребенка

Леся Никитюк стала мамой около полугода назад. Звезда призналась, что малыш существенно изменил ее жизнь.

"Единственный минус материнства: меньше спишь", - поделилась телеведущая.

В то же время она подчеркнула, что эмоции от материнства перекрывают любые трудности.

"Но тот кайф, который я чувствую сейчас и насколько ребенок открыл мое сердце, пробудил во мне ту любовь, которой я думала, что я чувствовала любовь, но не думала, что любовь такой силы", - сказала Никитюк.

По словам телеведущей, материнство стало для нее новым и глубоким опытом.

Леся также обратилась к женщинам с призывом не откладывать материнство из-за страхов или общественных стереотипов.

"Боже, девушки, рожайте и не бойтесь, никого не слушайте и неважно, сколько вам лет, какой у вас статус", - подытожила телеведущая.

Личная жизнь Леси Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк долгое время не афишировала подробности своей личной жизни.

О ее отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком публично стало известно осенью 2024 года - тогда Никитюк впервые рассказала о возлюбленном.

В начале 2025 года Бабчук сделал телеведущей предложение, и она приняла его. При этом пара не комментировала возможные сроки свадьбы и воздерживалась от официальных заявлений о заключении брака.

15 июня 2025 года Леся Никитюк родила первенца. В течение беременности она соблюдала режим приватности и не реагировала на слухи, которые время от времени появлялись в медиа.

Леся Никитюк с возлюбленным и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Имя ребенка сначала не разглашали, из-за чего в сети распространялись предположения, что мальчика назвали Орестом. Впоследствии родители уточнили, что сына зовут Оскар.

Уже примерно через месяц после рождения ребенка телеведущая вернулась к работе и съемочному процессу.

В уходе за младенцем ей помогают мать и близкие родственники.

В начале ноября 2025 года Леся Никитюк вместе с любимым сообщили о крещении сына.