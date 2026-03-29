Леся Нікітюк вперше висловилася про різницю у віці з коханим:"Люди люблять плітки"

У кадрі Нікітюк дала зрозуміти, що тема вікової різниці між нею та коханим давно викликає інтерес у публіки.

Водночас сама вона поставилася до цього з іронією і без зайвої драми.

"Люди люблять постійно пліткувати, особливо про медійних персон, особливо на такі теми, як різниця у віці. Коли жінка старша за чоловіка, коли дівчина народилася трошки раніше, ніж її майбутній чоловік. Років так на дев'ять, як я", - сказала ведуча.

Тим самим Леся фактично вперше прямо прокоментувала різницю у віці з Дмитром Бабчуком, про яку раніше переважно говорили лише в контексті обговорень у соцмережах та ЗМІ.

Що відомо про особисте життя Нікітюк

Минулого року 38-річна телеведуча вперше стала мамою.

При цьому вагітність вона не афішувала і до останнього не підтверджувала чутки, які час від часу з’являлися в інформаційному просторі.

Батьком дитини є 29-річний Дмитро Бабчук, який служить у лавах ЗСУ. Про їхні стосунки стало відомо восени 2024 року.

У січні 2025 року військовий освідчився Лесі, і вона відповіла згодою. Попри це, офіційно шлюб пара поки не зареєструвала.

У листопаді закохані похрестили сина. Тоді ж вони вперше розкрили, як назвали хлопчика. Малюкові дали ім’я Оскар.